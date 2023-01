Les partenaires du développement s'engagent à consacrer 30 milliards de dollars à la production alimentaire en Afrique

Le continent est confronté à la pire crise alimentaire de son histoire, avec plus d'un Africain sur cinq - un nombre record de 278 millions de personnes - souffrant de la faim, selon les estimations des Nations Unies.

L'un des principaux thèmes du sommet de trois jours qui s'est tenu dans la capitale sénégalaise, Dakar, était que les pays africains doivent renforcer leur capacité de production alimentaire plutôt que de dépendre des importations qui les ont rendus vulnérables aux flambées de prix et aux pénuries.

La réunion a rassemblé des dirigeants africains, des banques de développement et des partenaires internationaux, dont les États-Unis, l'Union européenne et la Grande-Bretagne, afin de mobiliser des fonds et un engagement politique.

Une quarantaine de pays du continent ont présenté des plans de développement agricole à la banque et à d'autres partenaires, qui ont promis de soutenir ces plans au cours des cinq prochaines années pour permettre aux pays d'accroître leur production alimentaire.

"Nous allons investir dans les marchés, nous allons investir dans les infrastructures, l'énergie, nous allons investir dans les routes, nous allons investir dans le stockage, toutes les choses dont vous avez besoin pour que l'agriculture fonctionne", a déclaré le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, dans une interview à Reuters.

"Nous devons faire en sorte que l'agriculture permette aux gens de se nourrir. C'est le cœur de ce que nous faisons ici. Il est embarrassant que l'Afrique ne soit pas en mesure de se nourrir elle-même", a déclaré M. Adesina.

Le lourd fardeau de la dette résultant de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine, qui a fait augmenter les prix du carburant, des céréales et des huiles comestibles, s'est ajouté aux causes à long terme de l'insécurité alimentaire telles que le changement climatique et les conflits, selon les experts.

La guerre en Ukraine a également perturbé l'approvisionnement du continent en engrais, poussant les prix hors de portée des agriculteurs.

L'année dernière, la banque a conclu un accord et obtenu des garanties de la part des fabricants d'engrais du continent, dont les nigérians Dangote et Indorama, et le marocain OCP, que l'Afrique ne sera pas marginalisée dans la chaîne d'approvisionnement en engrais, a déclaré M. Adesina, ajoutant que la banque avait réalisé des investissements dans les fabricants.

"Je pense que nous n'aurons pas de crise des engrais en Afrique. Le défi que nous allons avoir est un problème d'accessibilité financière", a-t-il déclaré, ajoutant que les gouvernements devront mettre en place des mesures de soutien pour rendre les engrais abordables pour les agriculteurs.