Les parties belligérantes du Yémen acceptent de prolonger la trêve de deux mois : ONU

Des délégations du gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite et du mouvement devraient retourner à Amman, la capitale jordanienne, pour poursuivre les pourparlers, selon un responsable yéménite.

La trêve a permis l'arrêt des opérations militaires majeures au Yémen et des attaques transfrontalières dans la guerre de sept ans entre une coalition dirigée par l'Arabie saoudite et le groupe Houthi aligné sur l'Iran, et a contribué à atténuer une crise humanitaire qui a laissé des millions de personnes affamées.

"Au cours des deux derniers mois, les Yéménites ont fait l'expérience des avantages tangibles de la trêve", a déclaré l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Hans Grundberg, dans un communiqué.

La trêve est l'étape la plus importante depuis des années vers la fin du conflit qui a tué des dizaines de milliers de personnes et ajouté des tensions à une relation déjà tendue entre Riyad et Washington.

Le président américain Joe Biden a salué la prolongation de la trêve et a déclaré qu'elle n'aurait pas été possible sans la diplomatie régionale.

"L'Arabie saoudite a fait preuve d'un leadership courageux en prenant très tôt des initiatives pour approuver et mettre en œuvre les termes de la trêve dirigée par les Nations unies", a déclaré M. Biden dans un communiqué. Oman, l'Égypte et la Jordanie ont également joué un rôle pour permettre le processus de trêve, a-t-il ajouté.

L'accord renouvelé permettra aux navires de carburant de continuer à accoster dans le port de Hodeidah, tenu par les Houthis, et à certains vols commerciaux de l'aéroport de la capitale Sanaa, qui est contrôlé par le groupe.

Des efforts intenses avaient été déployés pour sauver l'accord, qui était menacé par l'enlisement des pourparlers sur la réouverture des routes dans la ville contestée de Taiz, où les troupes houthies imposent un siège depuis des années.

Les Nations Unies cherchent également à entamer des discussions politiques plus larges, notamment sur le rétablissement de l'économie dévastée du Yémen, des revenus du gouvernement et des salaires du secteur public.

Riyad veut sortir d'une guerre coûteuse qui est dans une impasse militaire depuis des années, les Houthis contrôlant la plupart des grands centres urbains. Le conflit est largement considéré comme une guerre par procuration entre l'Arabie saoudite et l'Iran.

La coalition est intervenue au Yémen en mars 2015 contre les Houthis après qu'ils aient évincé le gouvernement internationalement reconnu de la capitale Sanaa.