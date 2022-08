Les partis angolais terminent leur campagne à l'approche d'élections tendues

Le MPLA, dirigé par João Lourenço depuis 2017, gouverne le deuxième plus grand producteur de pétrole d'Afrique depuis son indépendance du Portugal en 1975. Mais le parti d'opposition de longue date, l'UNITA, est plus fort que jamais, alors que la colère grandit face aux échecs du gouvernement à convertir les vastes richesses pétrolières en de meilleures conditions de vie pour tous.

Plus de 14 millions d'Angolais ont le droit de voter et éliront le président et les 220 membres du parlement simultanément, avec une seule marque sur le bulletin de vote.

Un sondage Afrobarometer réalisé en mai a montré que le nombre d'Angolais favorables à l'UNITA, dirigée par le charismatique Adalberto Costa Júnior, était passé de 13 % en 2019 à 22 %, toujours à sept points du MPLA. Près de la moitié des électeurs étaient indécis.

Le MPLA a tenu son dernier rassemblement samedi, mais Lourenço a participé lundi à un événement axé sur les questions de droits des femmes et a déclaré que le vote était "fondamental pour l'avenir" du pays, l'une des nations les plus inégalitaires d'Afrique.

"Le moment de faire la fête n'est pas encore arrivé (mais) ce moment de fête viendra", a déclaré M. Lourenço.

Portant du rouge et du vert, les couleurs de l'UNITA, des milliers de personnes, principalement des jeunes, se sont rassemblées dans la banlieue de la capitale Luanda lundi pour le dernier rassemblement du parti. L'UNITA est soutenue par plusieurs groupes, dont le quatrième plus grand parti, le Bloco Democratico.

"Il n'y a pas de démocratie sans un changement de pouvoir politique", a déclaré Costa Júnior au rassemblement bondé. "La continuité d'un parti unique au pouvoir correspond au report du développement de l'Angola".

Les craintes de fraude électorale ont conduit l'UNITA à demander aux électeurs de rester près des bureaux de vote après avoir déposé leur bulletin afin de surveiller le processus électoral. La commission électorale, qui est en grande partie contrôlée par le MPLA, a déclaré que l'élection sera équitable et transparente.

Plus de 80 000 agents ont été mobilisés pour l'élection, et le commandant de la police a déclaré que les électeurs n'étaient pas autorisés à rester près des bureaux de vote.

Un rapport de l'Institut d'études de sécurité a déclaré que si une victoire du MPLA est perçue comme frauduleuse, des troubles pourraient suivre. Le leader de l'UNITA, Costa Junior, a déclaré dimanche à Reuters que la contestation du résultat des élections n'était pas exclue.