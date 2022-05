Les partis d'opposition guinéens rejettent le calendrier de transition de 39 mois proposé par la junte

Le colonel Mamady Doumbouya, chef de la junte qui a pris le pouvoir par un coup d'État en septembre dernier, a déclaré ce mois-ci qu'il faudrait probablement plus de trois ans pour que le pays d'Afrique de l'Ouest retrouve un régime civil.

Il a déclaré à la télévision d'Etat qu'après des consultations politiques, il envisageait une transition de 39 mois - c'est la première fois qu'il propose un calendrier.

Les trois principaux partis d'opposition et plus de 60 de leurs alliés plus petits ont rejeté la proposition dans une déclaration commune et ont exhorté les dirigeants intérimaires à "défendre les institutions démocratiques".

Ils ont déclaré qu'un organe connu sous le nom de Conseil national de transition (CNT) - mis en place par la junte pour faire office de parlement jusqu'aux élections - n'avait pas validé le calendrier et ont appelé à un dialogue "réel" avec toutes les parties concernées, y compris la société civile.

La junte n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Doumbouya avait précédemment déclaré qu'il soumettrait la proposition de 39 mois au CNT, qui a approuvé un calendrier révisé de 36 mois plus tard mercredi.

Certains députés de l'opposition, dont des membres du parti de l'ex-président renversé Alpha Condé, ont voté contre la proposition de 36 mois et ont quitté le CNT après son adoption, ont rapporté les médias locaux.

Le putsch guinéen est l'un des quatre à frapper l'Afrique de l'Ouest depuis août 2020, faisant craindre un recul de la démocratie dans une région qui commençait tout juste à se défaire de sa réputation de "ceinture de coups d'État".

Les dirigeants militaires du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali sont en désaccord avec le bloc régional ouest-africain, la CEDEAO, qui tente d'accélérer les promesses d'organiser des élections.

L'organisme a imposé des sanctions au Mali après que sa junte a proposé de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2025 et a menacé de faire de même au Burkina Faso, où les dirigeants du coup d'État ont établi un calendrier de transition de trois ans.

En Guinée, les sanctions n'ont jusqu'à présent touché que les membres de la junte, mais elles pourraient s'étendre à l'ensemble de l'économie si le gouvernement intérimaire traîne les pieds, a averti la CEDEAO en mars.

Le bloc de 15 membres n'a pas encore réagi à la proposition de 39 mois de Doumbouya ni au calendrier de 36 mois du CNT.