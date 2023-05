Les poids lourds de la politique thaïlandaise s'apprêtaient à conclure d'intenses accords lundi, à l'issue d'une élection qui a vu l'opposition remporter d'importantes victoires sur les partis alliés à l'armée, mais sans qu'aucune alliance ne se dessine clairement.

Les élections de dimanche ont été marquées par une extraordinaire poussée du parti progressiste Move Forward, qui a presque balayé la capitale Bangkok, suivi de près par le parti populiste Pheu Thai, qui a été la force dominante de toutes les élections thaïlandaises de ce siècle.

À eux deux, les deux partis d'opposition ont décimé les partis liés à l'armée royaliste, mais il est loin d'être certain que l'opposition formera le prochain gouvernement, les règles parlementaires élaborées par les militaires après le coup d'État de 2014 étant biaisées en faveur de leurs alliés.

Pour gouverner, il faudra peut-être conclure des accords avec de multiples camps, y compris des partis rivaux et des membres d'un Sénat nommé par la junte, qui a l'habitude de favoriser les partis conservateurs dirigés par des généraux. Le Sénat participe au vote combiné du parlement bicaméral de 750 sièges pour désigner le premier ministre et former le gouvernement.

Move Forward a été galvanisé par une vague d'enthousiasme chez les jeunes pour son programme libéral et ses promesses de changements audacieux, notamment la suppression des monopoles et la réforme d'une loi sur l'insulte à la monarchie.

Le parti a fait des percées dans certains bastions conservateurs et a ajouté une nouvelle dimension à la bataille pour le pouvoir qui, pendant des années, a été centrée sur la famille milliardaire Shinawatra, la force motrice du Pheu Thai, et sur un establishment pro-militaire, qui a provoqué deux décennies de tumultes intermittents.

RÊVES ET ESPOIRS

"Le changement est possible si nous commençons à y travailler aujourd'hui... nos rêves et nos espoirs sont simples et directs", a déclaré sur Twitter Pita Limjaroenrat, 42 ans, leader de Move Forward.

"Que vous soyez d'accord ou non avec moi, je serai votre Premier ministre, que vous ayez voté ou non pour moi. Je vous servirai tous".

Dimanche, M. Pita a déclaré qu'il était prêt à s'associer avec le Pheu Thai, mais Paetongtarn Shinawatra, l'un des candidats de son parti au poste de premier ministre, a déclaré qu'il était trop tôt pour en discuter. Les deux partis devaient organiser des événements distincts lundi.

Selon un calcul effectué par Reuters, les deux partis ont obtenu plus du triple de sièges que Palang Pracharat, le véhicule politique de l'ancienne junte, et United Thai Nation, le parti du premier ministre sortant Prayuth Chan-ocha, soutenu par l'armée, qui ont remporté respectivement 41 et 36 sièges.

Les résultats préliminaires pourraient être un coup de massue pour les militaires et leurs alliés, mais avec les règles parlementaires de leur côté et certains représentants influents du pouvoir derrière eux, ils pourraient encore avoir un rôle à jouer dans le gouvernement.

Bhumjaithai, un parti régional de la coalition sortante, les devance en troisième position avec 70 sièges selon le décompte préliminaire, ce qui le place en position de force pour négocier avec l'opposition et les partis soutenus par l'armée.

Jay Harriman, directeur principal du cabinet de conseil en risques politiques BowerGroupAsia, a déclaré que le résultat était "un rejet clair de la politique thaïlandaise à l'ancienne", mais que les projets de réforme institutionnelle de Move Forward pourraient le mettre en porte-à-faux avec les royalistes et les militaires.

"Les tensions pourraient s'aggraver si le prochain gouvernement mettait en œuvre de manière agressive ses promesses électorales", a-t-il déclaré.

"Une coalition dirigée par Move Forward et Pheu Thai n'atteindra pas les 376 sièges nécessaires pour décrocher le poste de premier ministre. Elle devra donc utiliser son mandat électoral pour gagner les voix du Sénat désigné, ou se tourner vers Bhumjaithai pour obtenir son soutien.