Les partis de gauche de l'opposition française se sont engagés, lundi en fin de journée, à travailler ensemble et à présenter des candidats communs lors des élections législatives anticipées qui se tiendront dans le courant du mois, afin de défier le gouvernement et le mouvement d'extrême-droite de Marine Le Pen.

Dans un communiqué commun, les socialistes, les verts, les communistes et le parti plus radical de la France insoumise ont appelé à une plateforme commune pour "présenter une alternative au (président) Emmanuel Macron et lutter contre le projet raciste de l'extrême droite".

Les partis ont déclaré qu'ils soutiendraient un candidat commun dans chaque circonscription électorale dès le premier tour de scrutin, le 30 juin.

Le bloc avait travaillé ensemble lors de la précédente campagne parlementaire en 2022 avant qu'une lutte pour le leadership et des divergences politiques - notamment sur la guerre de Gaza - ne fissurent leur alliance.

À la suite de la défaite massive de son parti Renaissance aux élections européennes de dimanche, M. Macron a annoncé des élections anticipées et a dissous l'Assemblée nationale.

Dans un premier sondage d'opinion publié lundi, le Rassemblement national, parti d'extrême droite, devrait obtenir le plus grand nombre de voix, sans pour autant obtenir la majorité absolue. (Reportage de Nicolas Delame, rédaction de Tassilo Hummel ; édition de Lincoln Feast).