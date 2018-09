Les partis de la coalition allemande au plus bas dans les intentions de vote

BERLIN, 9 septembre (Reuters) - Le bloc conservateur CDU-CSU de la chancelière allemande Angela Merkel et le Parti social-démocrate (SPD), son partenaire de coalition, reculent dans les intentions de vote, montre une enquête d'opinion publiée dimanche.

Les conservateurs sont mesurés à 29% (-1 point) et le SPD à 17% (-2 points), selon un sondage Emnid pour le quotidien Bild am Sonntag, après un été marqué par les violentes manifestations contre l'immigration à Chemnitz, dans l'est du pays, suite au meurtre d'un Allemand de 35 ans imputé à deux immigrés.

Avec 46% des intentions de vote en cumulé, la "grande coalition", qui avait déjà été au pouvoir entre 2005 et 2009 puis entre 2013 et 2017, atteint son niveau le plus bas recensé par Emnid pour le Bild am Sonntag.

Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) est crédité de 15%, soit un score inchangé par rapport au précédent sondage paru dimanche dernier. (Paul Carrel; Jean Terzian pour le service français)