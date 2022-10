Les partis s'insurgent contre la modification du règlement permettant aux nouveaux résidents de voter dans le Cachemire contesté.

Le Cachemire est revendiqué en totalité mais gouverné en partie par les archi-rivaux nucléaires que sont l'Inde et le Pakistan, qui se sont livrés deux guerres pour le contrôle de ce territoire montagneux himalayen.

L'Inde a dépouillé sa partie de la région de sa semi-autonomie en 2019, en modifiant la constitution indienne pour permettre aux non-Kashmiris de voter et de posséder des terres dans la région.

La nouvelle règle, introduite par les autorités électorales dans l'un des 20 districts de la région mardi, permet à ceux qui vivent au Cachemire depuis un an ou plus de s'inscrire sur les listes électorales, contrairement à la règle précédente qui n'émancipait que les personnes qui résidaient dans la région en 1947, ou leurs descendants.

Les partis politiques opposés au parti nationaliste hindou Bharatiya Janata du Premier ministre Narendra Modi craignent que la nouvelle règle soit reproduite dans d'autres districts et affirment qu'il s'agit d'une tentative de modifier la démographie de la région en faveur des hindous.

"Le gouvernement poursuit son projet d'ajouter 25 lakh (2,5 millions) d'électeurs non locaux au J&K et nous continuons à nous opposer à cette décision", a tweeté tard mardi la Conférence nationale du Jammu-et-Cachemire, l'un des principaux partis de l'État.

L'ancienne ministre en chef et membre du Parti démocratique des peuples (PDP) du J&K, Mehbooba Mufti, a également critiqué la règle, la qualifiant de "tentative de créer des divisions religieuses et régionales entre le Jammu et le Cachemire".

Les autorités sont en train de réviser les listes électorales dans les 20 districts électoraux du Cachemire et le ministre fédéral de l'Intérieur, Amit Shah, a déclaré la semaine dernière que les élections seraient organisées une fois que les listes révisées seraient publiées.

Le Cachemire a voté pour la dernière fois en 2019, lors des élections législatives indiennes, quelques mois avant que la région ne soit dépouillée de son autonomie.

Le gouvernement Modi a déclaré en août qu'il s'attendait à ajouter 2,5 millions d'électeurs supplémentaires aux listes du Cachemire en vertu du changement de règle, ce qui augmenterait son électorat de plus d'un tiers par rapport aux 7,6 millions actuels.