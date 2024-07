Le fait que Donald Trump ait échappé de justesse à la balle d'un assassin potentiel a convaincu ses partisans évangéliques qu'il était béni de Dieu, renforçant ainsi les accents messianiques de sa campagne présidentielle populiste.

Donald Trump et sa campagne ont imprégné sa candidature d'une imagerie chrétienne, ce qui a poussé les critiques à les accuser d'entretenir un culte de la personnalité dont il serait le chef, seul capable de sauver une Amérique qu'il dépeint faussement comme rongée par la criminalité et au bord de l'effondrement.

Lors d'entretiens avec 18 délégués lundi à la convention nationale du parti républicain à Milwaukee, tous sauf deux ont estimé que Dieu avait joué un rôle dans le fait que M. Trump ait échappé à l'assassinat.

Nombre d'entre eux ont déclaré que l'intervention divine était le moyen pour Dieu de montrer aux électeurs américains que M. Trump, et non le président Joe Biden, un démocrate, est l'homme qu'il faut pour occuper la Maison Blanche après les élections.

"Pour moi, il s'agissait d'une protection divine", a déclaré Sharon D. Regan, déléguée de Trump en Floride. "C'était miraculeux. C'était envoyé par le ciel et je prie pour que cette protection se poursuive".

M. Trump lui-même a déclaré que son échappée belle était l'œuvre de Dieu. Dimanche, à la veille de son investiture officielle en tant que candidat républicain, il a écrit sur sa plateforme Truth Social que "c'est Dieu seul qui a empêché l'impensable de se produire".

Lors des élections de 2016 et de 2020, les électeurs évangéliques ont soutenu fermement Trump malgré les allégations d'adultère et d'inconduite sexuelle, qu'il a niées. Ses détracteurs, dans les deux partis politiques, le dénoncent comme immoral et déterminé à démanteler la démocratie.

Alors que M. Trump a été condamné en mai pour avoir versé des pots-de-vin à une star du porno et qu'il fait face à des dizaines d'autres accusations criminelles dans le cadre de son second mandat, certains médias chrétiens le dépeignent comme un instrument de la volonté de Dieu persécuté par des adversaires internes.

Ray Myers, un délégué du Texas, a déclaré : "Il y a une sorte de mysticisme dans les médias : "Il se passe une sorte de chose mystique. Après tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'on lui a jeté à la figure, il a même versé son propre sang. Et il est toujours là. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais Dieu est impliqué."

Pour les électeurs qui croient que M. Trump a reçu l'onction de Dieu, la tentative d'assassinat de samedi est "une autre pièce du puzzle qui s'est mise en place", a déclaré Paul Djupe, politologue à l'université Denison, spécialiste de la religion et de la politique.

Selon M. Djupe, la fusillade a permis à ces électeurs d'affirmer que "Trump lutte contre les forces du mal de l'autre côté et qu'il joue un rôle particulier en tant que protecteur des chrétiens contre les vastes forces du mal, y compris les démocrates".

M. Trump et ses partisans affichent fréquemment sur les médias sociaux des images de M. Trump en tant que figure christique. Les t-shirts utilisés lors de ses rassemblements promeuvent également cette idée, notamment celui représentant Jésus posant ses mains sur les épaules de M. Trump.

Melanie Collette, une déléguée du New Jersey, a déclaré qu'il y avait une forte conviction à la convention que "Dieu a intercédé" pour sauver Trump. Mais elle a fait une mise en garde : "Nous ne voulons certainement pas déifier Donald Trump. C'est une mise en garde pour les chrétiens".

Mike Madrid, un stratège républicain qui critique ouvertement M. Trump, a déclaré qu'il ne pensait pas que la déification de M. Trump parmi ses partisans aiderait M. Trump dans une élection générale.

"Je pense que cela effraie beaucoup d'électeurs, que beaucoup de ses partisans pensent qu'il est le messie", a déclaré M. Madrid.