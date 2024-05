Les républicains dépeignent le candidat indépendant à la présidence Robert F. Kennedy Jr comme un libéral radical, et les démocrates affirment qu'il est financé et manipulé par des donateurs de droite pour nuire à la tentative de réélection du président américain Joe Biden. Mais les entretiens avec les partisans de Kennedy montrent qu'ils ne s'intéressent pas aux étiquettes, en particulier celles prescrites par les grands partis politiques qu'ils ont quittés.

M. Kennedy attire des partisans des deux côtés du fossé politique. Certains ont voté pour le candidat républicain Donald Trump lors des deux dernières élections, mais soutiennent maintenant Kennedy. D'autres sont des progressistes désabusés prêts à se débarrasser de Biden, le candidat sortant. La plupart d'entre eux considèrent M. Kennedy, descendant de la célèbre famille démocrate, comme il se présente lui-même : un rare diseur de vérité déterminé à s'attaquer à la corruption et aux puissants groupes de pression à Washington.

Dans un récent sondage Reuters, M. Kennedy, un avocat spécialiste de l'environnement qui a diffusé des informations erronées sur les vaccins, a été soutenu par 13 % des personnes interrogées dans un match opposant M. Biden à M. Trump. M. Kennedy affirme qu'il n'est pas anti-vaccins, mais qu'il est favorable à des tests plus rigoureux sur les vaccins.

Il n'est pas encore possible de savoir si M. Kennedy pourrait obtenir plus de voix que M. Biden ou que M. Trump. Ses partisans ont des convictions politiques et des antécédents électoraux très variés.

Vous trouverez ci-dessous des extraits d'entretiens menés par Reuters avec sept partisans de M. Kennedy à travers les États-Unis, notamment dans les États du Michigan, du Nevada et de la Caroline du Nord.

Et non, le ver cérébral de Kennedy ne les a pas fait vaciller dans leur soutien.

UN ANCIEN SUPPORTER DE TRUMP DANS LE NEVADA

Arnetha Saulsbury, 49 ans, spécialiste des réclamations à Las Vegas, Nevada, a voté pour Trump en 2016 et en 2020. Elle explique que ses principales sources d'information sont CNN, Fox, divers podcasters et la plateforme de médias sociaux X.

Pourquoi elle soutient RFK Jr : "La principale chose qui m'a interpellée, c'est sa force en matière de responsabilité COVID. Avec les fermetures, quelqu'un a-t-il été tenu pour responsable ? Combien d'argent a été perdu pendant cette période, avec l'inflation et le programme de dépenses ? Personne ne devrait être contraint de prendre un vaccin unique".

"Serai-je toujours d'accord avec lui s'il remporte le poste ? Probablement pas. Mais la principale chose avec laquelle il va me convaincre, c'est la responsabilité de COVID".

Comment et quand a-t-elle appris l'existence de RFK Jr : "Vous connaissez ce dicton qui dit que l'on peut être fatigué par Trump ? C'est mon cas. RFK Jr est un meilleur Trump sans tout le chaos qui l'accompagne. Il n'a pas besoin d'aller pleurer toute la journée sur les médias sociaux. (Trump a) de l'orgueil, du narcissisme, de la mesquinerie, des querelles intestines avec de bons et forts conservateurs."

"Quand j'ai vu Ron DeSantis et RFK Jr, je me suis dit : 'Dans un monde parfait, ces deux-là feront équipe ensemble'. J'aurais quand même voté pour RFK Jr même s'il avait un "D" (démocrate) à son nom, parce que je ne me soucie pas des titres."

UN ANCIEN PARTISAN DE BIDEN

Juan Schaar, un développeur de logiciels de 37 ans près de Raleigh, en Caroline du Nord, a voté pour Biden lors de l'élection de 2020. Il n'a pas voté aux élections de 2016 car il n'avait pas encore le droit de vote. Il dit qu'il essaie d'obtenir ses informations "de la bouche du cheval" autant que possible.

Pourquoi il soutient RFK Jr : "Il pointe du doigt ce système corrompu dans lequel l'industrie pharmaceutique dirige les agences de régulation qui sont censées les réglementer. Il en va de même pour l'Agence de protection de l'environnement et les combustibles fossiles. Big Ag dirige le ministère américain de l'agriculture. Toutes ces agences fédérales qui sont là pour protéger le peuple américain contre les infractions aux lois ou les normes à respecter, travaillent essentiellement pour ces grandes entreprises par le biais de la corruption".

"Le Comité national démocrate est devenu un parti favorable à la guerre, à la censure et à l'élitisme. Il est plus intéressé par la protection des intérêts des entreprises et de leurs donateurs".

Comment et quand a-t-il appris l'existence de RFK Jr : "L'un de mes bons amis est directeur d'un magasin de produits diététiques. Il n'arrêtait pas de parler de Kennedy et je défendais Biden tout le temps. Puis j'ai commencé à écouter Kennedy, en particulier sur les podcasts et les interviews de longue durée qu'il donne. J'ai trouvé tout ce qu'il disait fascinant".

"La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi, c'est lorsque les démocrates ont essentiellement consacré Biden et décidé de ne pas organiser de véritables primaires, mais plutôt des débats.

UN CONSERVATEUR TEXAN

Mark Whittingslow, un ingénieur de projet de 55 ans de la région de Houston, au Texas, a voté pour Trump lors des deux dernières élections. Il dit s'informer auprès des chaînes d'information locales, des moteurs de recherche comme MSN et Google et des plateformes de médias sociaux.

Pourquoi il soutient RFK Jr : "C'est principalement l'idée d'un gouvernement honnête. Je n'ai pas l'impression qu'au cours de ma vie nous ayons jamais vraiment eu cela, et avoir quelqu'un qui entre dans ce bureau et promet d'être transparent sur ce que notre gouvernement fait et dit et sur les politiques qu'il met en place... Je serais prêt à soutenir RFK Jr même s'il n'est pas un conservateur".

"Je pense qu'il a une approche très unique (du déficit fédéral) et en combinaison avec la santé chronique et les maladies chroniques et simplement la santé globale du public.

Comment et quand a-t-il appris l'existence de RFK Jr : "Lorsqu'il a annoncé sa candidature, j'ai commencé à m'y intéresser de plus près et sa réunion publique sur NewsNation (en juin 2023) a été la première fois que j'ai pu me faire une idée de son message."

"Si (Kennedy) n'était pas dans le paysage, je voterais pour Trump".

UN ANCIEN ÉLECTEUR DU PARTI VERT DU MICHIGAN

Matthew McCloskey, conseiller en bien-être de 26 ans à Holland, dans le Michigan, a voté pour la candidate du Parti vert Jill Stein lors de l'élection de 2016 et a écrit dans l'ancien candidat à la primaire démocrate Andrew Yang pour l'élection de 2020. Il dit s'informer sur la plateforme de médias sociaux X, The Hill, CNN, le journaliste Lee Camp et les podcasts.

Pourquoi il soutient RFK Jr : "J'ai voté dans notre primaire dans le Michigan ici en tant qu'électeur indécis, donc c'était probablement mon dernier vote en tant que démocrate, et j'ai été attiré par vraiment n'importe qui dans n'importe quel parti qui parle aux électeurs désaffectés comme moi."

"Le DNC n'écoute pas ses propres électeurs. Si le DNC avait ouvert ses primaires, les avait rendues compétitives, un peu plus démocratiques, je me serais définitivement rangé derrière lui."

"La politique étrangère est un point important pour moi. Nous devons réévaluer ce que signifie être américain. La paix par la diplomatie et non par la force militaire".

Comment et quand a-t-il appris l'existence de RFK Jr : "C'était sur Facebook. Un groupe d'Andrew Yang a appris que RFK Jr avait l'intention d'annoncer sa candidature à la présidence. Au début, je n'ai pas vraiment compris à quel point il était important ou à quel point son héritage était grand à l'époque. Mais en l'écoutant parler, j'ai compris qu'il comprenait vraiment ce à quoi nous sommes confrontés en tant que pays. Il sait comment rassembler les gens.

UN ANCIEN DÉMOCRATE DE NEW YORK

Kevin Nally, un administrateur de systèmes de 68 ans de Rochester, dans l'État de New York, a voté pour Hillary Clinton lors de l'élection de 2016 et pour Biden lors de l'élection de 2020. Il dit s'informer auprès de NewsNation, des informations locales et nationales sur NBC et CBS, de Reuters, de NPR, de The Joe Rogan Experience, de Tucker Carlson, de The Hill, de Valuetainment, de l'humoriste Russell Brand et de la plateforme de médias sociaux X.

Pourquoi il soutient RFK Jr : "Il ne fait pas partie de cette structure de parti. Ces partis politiques sont autoritaires et n'autorisent pas la dissidence. Quiconque s'oppose à l'orthodoxie démocrate est mis à l'écart. Bernie Sanders a été écarté parce qu'il s'opposait à Hillary Clinton... Je pense que nous avons besoin d'une voix indépendante et de quelqu'un qui ne sera pas lié à ce problème systémique.

Comment et quand a-t-il appris l'existence de RFK Jr : "C'était il y a environ un an. Mon fils, qui a 36 ans, m'a montré différentes vidéos sur YouTube et d'autres choses du même genre, soulignant la désinformation dont notre gouvernement nous abreuve ? Beaucoup de ces histoires qui nous sont racontées par le gouvernement ne sont pas vraies. On nous ment".

"Je pense que Trump est meilleur que Biden à ce stade. Je n'arrive pas à croire que je dis cela. (Trump) est un narcissique qui ne se soucie de rien d'autre que de lui-même... Mais cela me rend fou de voir ce qui se passe à notre frontière sud."

UN ENSEIGNANT RETRAITÉ DE CALIFORNIE

Evelyn Burnett, une enseignante à la retraite de 79 ans vivant dans les Sierra Foothills en Californie, a voté pour le candidat du parti libertarien Gary Johnson lors de l'élection de 2016 et pour Biden lors de l'élection de 2020. Elle dit s'informer sur AllSides, Fox, Newsmax, CNN et les podcasts.

Pourquoi elle soutient RFK Jr : "Je suis d'accord avec lui pour lutter contre la cupidité des entreprises et contre la prise de contrôle des exploitations agricoles, les grandes entreprises, ce qui est si destructeur pour l'environnement."

Quand et comment a-t-elle appris l'existence de RFK Jr : "À l'âge de 15 ans, je suis allée avec ma belle-sœur aider John Kennedy à mener sa campagne à New York... En 1968, je me suis portée volontaire pour travailler pour Robert Kennedy Sr. parce qu'il était candidat à la présidence."

"Lorsque j'ai vu que Robert Kennedy Jr se présentait, j'étais encore un peu sceptique parce que j'avais été démocrate et que j'avais écouté MSNBC et les médias traditionnels et tout le reste, et ils disaient tous que c'était un théoricien de la conspiration. J'étais donc un peu sceptique jusqu'à ce que je le voie à l'émission (Michael Smerconish l'année dernière). Et je me suis dit : 'Il a l'air très intelligent, très brillant, très honnête et c'est un homme bien'".

UN NOUVEL ÉLECTEUR EN VIRGINIE

Sanjay Paul, 48 ans, enseigne en ligne la sociologie et la psychologie à Midlothian, en Virginie, et n'a voté pour aucun candidat lors des élections de 2016 ou de 2020. Il dit qu'il s'informe auprès de diverses sources sur YouTube.

Pourquoi il soutient RFK Jr : "Je n'ai de problème avec personne, mais je pencherai pour soutenir RFK Jr, l'héritage de sa famille. Tout ce que sa famille a fait, son dévouement au droit de l'environnement".

"Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a les pieds sur terre, qu'il est très sympathique, très chaleureux. Je l'ai vu à deux événements... Il est plus du genre à se situer au milieu de la route, à adopter une position indépendante."

Comment et quand a-t-il appris l'existence de RFK Jr : "C'était au début de l'année 2023. Je me suis renseigné sur lui sur YouTube."