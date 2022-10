Les partisans de "Stop the steal" forment des milliers d'observateurs des élections aux États-Unis.

Dans le couloir, un groupe a prié pour que "le mal s'abatte" sur "l'équipe électorale", a déclaré le greffier républicain du comté, Chuck Broerman. "C'est étonnant pour moi d'entendre quelque chose comme ça". Les observateurs électoraux s'étaient présentés pour observer un recomptage de cinq jours des votes de quatre candidats républicains qui prétendaient que la primaire était frauduleuse dans un concours où ils affrontaient d'autres républicains.

Des manifestants s'étaient mobilisés devant le bureau du greffier, brandissant des pancartes portant le slogan "Stop the Steal" de l'ancien président Donald Trump et exigeant que le comté se débarrasse de ses machines à voter.

Alors que les États-Unis entrent dans la dernière ligne droite avant les élections de mi-mandat de novembre, Reuters a documenté de multiples incidents d'intimidation impliquant une armée croissante d'observateurs électoraux, dont beaucoup ont été recrutés par des personnalités du Parti républicain et des activistes faisant écho aux fausses théories de Trump sur la fraude électorale. La fraude électorale généralisée lors de l'élection de 2020, alléguée par Trump et ses partisans, n'a jamais été prouvée.

Des entretiens avec plus de deux douzaines d'agents électoraux ainsi que des représentants de groupes animés par de fausses théories sur la fraude électorale, et un examen du matériel de formation à la surveillance des bureaux de vote, ont révélé une intensification des efforts de la base pour recruter des militants. Cela a renforcé l'inquiétude selon laquelle les perturbations des primaires de cette année pourraient préfigurer des problèmes dans les courses locales, étatiques et nationales de novembre.

Les fonctionnaires et les experts craignent que la campagne n'aggrave la méfiance à l'égard du processus électoral américain et n'entraîne davantage de harcèlement et de menaces à l'encontre des agents électoraux déjà assiégés.

Les responsables électoraux de trois autres États -- la Caroline du Nord, l'Arizona et le Nevada -- ont signalé des incidents similaires. Dans 16 comtés de Caroline du Nord seulement, les responsables ont noté la présence d'observateurs inhabituellement agressifs pendant les élections primaires de mai, selon une enquête du conseil électoral de l'État. Certains ont tenté de prendre des photos d'équipements de vote sensibles ou ont intimidé les électeurs dans les bureaux de vote, en violation des lois électorales de la Caroline du Nord.

Pendant le vote anticipé dans le comté de Pima en Arizona, un observateur électoral a été prié de ranger ses jumelles ; un autre a été surpris en train de regarder les données privées des électeurs, et un autre a été prié d'arrêter de faire des commentaires sur les "élections frauduleuses", selon un rapport de septembre du bureau de l'enregistreur du comté examiné par Reuters. La loi de l'État interdit l'intimidation des électeurs et l'obstruction des travailleurs électoraux.

Gabriella Cazares-Kelly, du bureau de l'enregistrement du comté de Pima, a déclaré que son personnel électoral a reçu de nombreuses plaintes d'électeurs qui se plaignaient que des individus leur criaient dessus depuis l'extérieur de la circonférence de 75 pieds autour des bureaux de vote, où l'interaction avec les électeurs est interdite. "Le souci est que cela leur donne l'impression d'être malvenus", a déclaré Cazares-Kelly.

Dans le comté de Washoe, dans le Nevada, des personnes équipées de lunettes de vision nocturne se sont tenues à l'extérieur du bâtiment du bureau d'enregistrement et ont pointé leurs caméras sur les travailleurs électoraux qui comptaient les votes la nuit des primaires en juin, ont déclaré à Reuters deux responsables du comté de Washoe.

Les observateurs électoraux sont une caractéristique de la démocratie américaine depuis le 18e siècle, recrutés par les partis et les candidats et réglementés par les lois des États et les règles locales. Les personnes des deux partis gardent un œil sur le vote - et sur les autres - pour s'assurer que tout se passe bien. Dans certains endroits, les "observateurs" du scrutin sont différents des "challengers", qui peuvent signaler les personnes qu'ils soupçonnent de ne pas être des électeurs légaux. Dans d'autres États, les observateurs de bureaux de vote s'occupent également de la contestation.

Les groupes qui remettent en question la légitimité du vote de 2020 ont contribué à recruter des milliers d'observateurs qui soutiennent des changements radicaux dans la façon dont les Américains votent, notamment la suppression des machines à voter et le retour aux bulletins de vote papier comptés à la main.

Les responsables disent qu'ils sont préoccupés par le fait que les observateurs qui ont l'intention d'éradiquer la soi-disant fraude électorale pourraient causer des perturbations inutiles et de longues files d'attente dans les bureaux de vote le jour du scrutin.

"C'est une réelle préoccupation", a déclaré Al Schmidt, un ancien commissaire municipal de Philadelphie qui a reçu des menaces de mort après l'élection de 2020 pour avoir réfuté les fausses allégations de fraude électorale. "Si ces personnes se présentent aux bureaux de vote avec l'intention de perturber le déroulement du scrutin, alors je ne peux pas imaginer une pire menace pour la démocratie que cela."

Sandy Kiesel, qui dirige l'Election Integrity Force dans le Michigan, a déclaré que ses "challengers" des bureaux de vote seront formés pour être "polis, respectueux et pour obéir à la loi".

"Il ne s'agit pas d'essayer d'embêter les travailleurs des bureaux de vote", a déclaré Kiesel à Reuters. "Il s'agit de transparence. Si nous pouvons tous voir ce qui se passe, peut-être que nous n'aurions pas ces arguments pour savoir si les élections sont libres et équitables."

SOUTIEN RÉPUBLICAIN

Au début du mois d'octobre, un groupe de négationnistes des élections appelé Audit the Vote PA a organisé une réunion Zoom avec près de 80 personnes, présentée comme une session de formation d'observateurs des bureaux de vote "en profondeur". Le groupe de Pennsylvanie affirme que la victoire du démocrate Joe Biden en 2020 dans cet État était illégitime.

Au cours de l'appel, auquel Reuters a assisté, les participants ont comparé leurs notes sur la façon d'observer le test des machines à voter et quand un comptage manuel des votes peut être demandé, et ont discuté de la légalité de prendre des photos dans les bureaux de vote.

Toni Shuppe, PDG d'Audit the Vote, a décliné plusieurs demandes d'interview avec Reuters, mais a confirmé que le groupe "se concentre sur l'encouragement des gens à devenir des observateurs de bureaux de vote lors des prochaines élections de mi-mandat en novembre".

Andrea Raffle, directrice du Comité national républicain pour l'intégrité des élections en Pennsylvanie, a déclaré aux participants à l'appel qu'ils avaient déjà pourvu 6 000 postes d'observateurs de scrutin dans l'État cette année, contre 1 000 en 2020. M. Raffle a renvoyé une demande de commentaire au bureau national du RNC.

Les groupes de conspiration électorale apparaissent également souvent lors d'événements avec des responsables républicains, axés sur le recrutement de bénévoles pour aider à surveiller les bureaux de vote, selon les groupes eux-mêmes et les responsables des comtés. Le parti républicain a déclaré qu'il accueillait des bénévoles de nombreux groupes différents, qu'il attendait d'eux qu'ils respectent la loi et qu'ils suivent la formation du parti. "Notre programme est indépendant de toute autre chose", a déclaré Danielle Alvarez, porte-parole du RNC.

Le RNC a déversé des ressources pour recruter des observateurs et des travailleurs depuis qu'il a été libéré des restrictions d'un décret de consentement ordonné par le tribunal en 2018. Il s'attend à avoir formé plus de 52 000 observateurs et travailleurs des bureaux de vote entre novembre dernier et les prochaines élections ; il a déclaré que les chiffres comparatifs pour les élections passées n'étaient pas disponibles. Le décret de consentement, qui limite fortement la capacité du parti à contester les qualifications des électeurs, a été mis en place après que le RNC, lors d'une course au poste de gouverneur dans le New Jersey en 1981, se soit livré à des tactiques d'intimidation visant les électeurs issus des minorités.

Un porte-parole du Comité national démocrate a déclaré qu'il ne disposait pas d'un nombre national car les bureaux des partis au niveau des États gèrent le recrutement de leurs observateurs de scrutin. Mais le DNC dit avoir engagé cinq personnes pour travailler en Caroline du Nord, au Wisconsin, au Nevada, en Arizona et au Texas afin de contrer les efforts visant à subvertir le processus électoral, notamment le comptage des bulletins de vote et la certification des résultats.

DES CHIFFRES CROISSANTS EN CAROLINE DU NORD

Dans le comté rural de Henderson en Caroline du Nord, alors que les électeurs déposaient leurs bulletins de vote lors des élections primaires de mai, des groupes agressifs ont fait leur apparition.

Des observateurs ont exigé d'inspecter les tabulatrices des machines à voter, en violation des lois électorales de l'État. D'autres ont grillé à plusieurs reprises les employés des bureaux de vote ou ont demandé à prendre des photos à l'intérieur des bureaux de vote. Lorsqu'on leur a demandé d'arrêter, ils ont dit qu'ils suivaient les conseils d'un avocat du parti républicain, a déclaré Karen Hebb, directrice des élections du comté de Henderson.

"C'était stressant", a-t-elle déclaré. "Si nous refusions de laisser les observateurs faire quelque chose, ils disaient que vous savez que vous pouvez être poursuivis si vous ne nous autorisez pas."

Elle a contacté le département du shérif après qu'un observateur ait suivi la voiture d'un membre du personnel électoral d'un site de vote jusqu'au conseil électoral. Elle a déclaré que le bureau du shérif lui a dit qu'aucune loi n'avait été enfreinte. Le bureau du shérif du comté de Henderson n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les années habituelles, huit à dix observateurs des partis démocrate et républicain observent chacun les élections du comté, a déclaré Mme Hebb. Cette année, elle a eu près de 30 observateurs du parti républicain à elle seule, contre le nombre habituel de démocrates.

Certains des observateurs républicains se sont par la suite identifiés comme des membres de l'équipe d'intégrité électorale de Caroline du Nord, un groupe lié à un effort national mené par l'avocate Cleta Mitchell, une avocate électorale républicaine de longue date et promotrice de théories de fraude électorale qui a rejoint l'équipe juridique de Trump dans son effort pour annuler le résultat des élections de 2020.

À la tête du Réseau d'intégrité électorale, Mme Mitchell forme des observateurs électoraux et tente de créer des réseaux de conservateurs à la base avant les élections de mi-mandat. Au cours des six premiers mois de 2022, son réseau a organisé une série de sessions de formation pour les militants du Michigan, de Pennsylvanie, du Wisconsin, de Virginie, de Caroline du Nord, de Géorgie, de Floride et d'Arizona.

Bien que Mitchell et d'autres militants affirment que l'effort est non partisan, le projet est financé par le Conservative Partnership Institute, une organisation à but non lucratif de Washington ayant des liens profonds avec le réseau politique de Trump. Mark Meadows, l'ancien chef de cabinet de Trump, figure sur la liste des "partenaires principaux" de l'organisation. Le comité d'action politique de Trump, Save America, a donné au groupe 1 million de dollars en 2021, selon les dossiers de financement de campagne. Meadows et Mitchell n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La perspective de voir des dizaines d'observateurs non officiels se présenter aux bureaux de vote, déjà convaincus que le système électoral est truqué et supposant que les agents électoraux sont corrompus, est une "boîte d'allumettes" qui pourrait facilement exploser, a déclaré Chris Harvey, directeur des élections de Géorgie en 2020.

"Les gens sont passionnés par la politique, et s'il y a de la colère et de la confrontation dans les bureaux de vote, cela devient laid et vraiment dangereux très rapidement", a-t-il déclaré.