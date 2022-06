Les partisans de l'opposition sénégalaise frappent des casseroles en signe de protestation bruyante

La principale coalition d'opposition du Sénégal, Yewwi Askan Wi, a demandé à ses partisans de se rendre à leurs fenêtres, balcons et embrasures de portes et de faire claquer les couvercles ensemble à 20 heures pour signaler leur colère suite à la disqualification de leur liste de candidats au prochain scrutin.

La manifestation fait suite aux manifestations de rue de la semaine dernière qui ont été interdites par les autorités et ont tourné à la violence, la police ayant tiré des gaz lacrymogènes et des canons à eau lors d'affrontements avec les manifestants.

Le leader de l'opposition, Ousmane Sonko, a déclaré que trois personnes avaient été tuées lors des manifestations du 17 juin, une à Dakar et deux dans la région méridionale de Casamance.

Plusieurs politiciens de l'opposition ont également été arrêtés, ajoutant du carburant à la manifestation de mercredi.

"Je suis ici pour protester pour la justice", a déclaré Ibrahima Soumare, un guide touristique de 47 ans portant les couleurs du drapeau du Sénégal et tenant deux grands couvercles de casseroles sur lesquels il avait écrit "Non à la dictature" et "Protester est un droit constitutionnel".

La liste de candidats de la coalition a été disqualifiée du scrutin du 31 juillet pour des raisons techniques, selon une décision de justice.

Les tensions sont vives au Sénégal depuis que d'importantes protestations ont éclaté l'année dernière après l'arrestation de Sonko sur des accusations de viol, qu'il a niées.

Beaucoup accusent le président Macky Sall d'essayer d'éliminer sa concurrence après que deux de ses principaux rivaux aient été emprisonnés pour des accusations de corruption en 2015 et 2018.

Sall a été porté au pouvoir en 2012 sur une vague de soutien populaire qui s'est depuis longtemps dégradée. Ses deux mandats prendront fin en 2024 et certains opposants craignent qu'il ne tente de se présenter pour un troisième, une option que Sall n'a ni confirmée ni infirmée.