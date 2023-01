Les partisans de la ligne dure républicaine et George Santos évitent l'accueil de la Maison Blanche pour le nouveau Congrès.

Tous les nouveaux parlementaires ont été invités à la réception bipartisane organisée par Biden et la vice-présidente Kamala Harris, mais des dizaines de républicains opposés à la politique de Biden ne figuraient pas sur la liste de plus de 40 inscrits distribuée par la Maison Blanche pour l'événement.

Parmi les absents figurent plusieurs personnes qui ont tenté d'empêcher le républicain Kevin McCarthy d'être élu président du Parlement au début du mois, avant de céder une fois qu'il leur a proposé des concessions importantes.

Ces représentants étaient Josh Brecheen (Oklahoma), Eli Crane (Arizona), Anna Paulina Luna (Floride), Andy Ogles (Tennessee) et Keith Self (Texas). Leurs porte-paroles n'ont pas répondu à une demande de commentaire après les heures de bureau normales.

M. Santos, qui a dû faire face aux appels de ses collègues républicains de New York à se retirer en raison d'affabulations sur sa carrière et son histoire, a déclaré aux journalistes au Capitole plus tôt ce mardi : "Je n'y vais pas".

Onze nouveaux venus républicains étaient attendus à l'événement de la Maison Blanche.

"Tous ceux qui font partie du nouveau Congrès sont invités", a déclaré lundi Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche.

M. Biden devrait bientôt lancer sa campagne de réélection pour un second mandat de quatre ans en 2024, et il a besoin du soutien du Congrès pour relever la limite de la dette, adopter un nouveau budget et aider à tenir une foule de promesses faites aux électeurs.

De nombreux républicains de la Chambre ont au contraire promis de bloquer les dépenses du gouvernement et d'enquêter sur la famille de Biden et sur l'utilisation de ses fonctions.

Les collègues démocrates de Biden ont un contrôle étroit du Sénat, tandis que les républicains ont remporté une mince majorité à la Chambre lors des élections de mi-mandat de 2022.

M. McCarthy n'a été élu président de la Chambre qu'après avoir accepté la demande des partisans de la ligne dure, qui souhaitaient que tout parlementaire puisse demander sa destitution à tout moment. Cela réduira fortement le pouvoir que le Californien détiendra lorsqu'il tentera de faire passer des lois.