L'Iran élit un nouveau parlement ce vendredi lors d'un scrutin qui mettra à l'épreuve la popularité des dirigeants religieux intransigeants du pays, alors que le mécontentement croissant de la population face aux difficultés économiques et aux restrictions des libertés politiques et sociales devrait inciter de nombreux Iraniens à rester chez eux.

Alors que les modérés et les conservateurs de poids restent en dehors de la course et que les réformistes qualifient cette élection de "non libre et injuste", le vote opposera les partisans de la ligne dure et les conservateurs discrets, qui proclament tous leur fidélité aux idéaux de la révolution islamique iranienne.

Il s'agira de la première mesure officielle de l'opinion publique après les manifestations antigouvernementales de 2022-23, qui ont dégénéré en l'une des pires turbulences politiques depuis la révolution islamique de 1979.

Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a qualifié le vote de devoir religieux. Il a accusé les "ennemis" du pays - terme qu'il utilise habituellement pour désigner les États-Unis et Israël - de tenter de désespérer les électeurs iraniens.

Mais les espoirs des dirigeants religieux de voir le taux de participation élevé et leur légitimité renforcée risquent d'être déçus, car les sondages officiels indiquent que seuls 41 % des Iraniens voteront vendredi.

"Je souhaite un changement de régime et j'ai décidé de ne pas voter, car cela ne servirait qu'à renforcer l'emprise de la République islamique", a déclaré Mehran, 22 ans, étudiant à Ispahan, dans le centre du pays. "Je veux vivre librement.

Zahra, 26 ans, femme au foyer à Téhéran, a déclaré qu'elle voterait parce que "le monde comprendra que nous soutenons notre dirigeant (Khamenei). Il a dit que voter était notre devoir".

Le ministère de l'intérieur a déclaré que 15 200 candidats se présenteraient aux 290 sièges du parlement, qui n'a que peu d'impact sur la politique étrangère de l'Iran et sur le conflit nucléaire avec l'Occident, puisque ceux-ci sont déterminés par Khamenei.

De nombreux Iraniens favorables aux réformes gardent un souvenir douloureux de la gestion des troubles nationaux déclenchés par la mort en détention d'une jeune femme irano-kurde en 2022, qui a été réprimée par une violente répression étatique impliquant des détentions massives et même des exécutions.

Les difficultés économiques constituent un autre défi. De nombreux analystes affirment qu'un grand nombre d'Iraniens ne croient plus les religieux au pouvoir capables de résoudre une crise économique provoquée par un mélange de sanctions américaines, de mauvaise gestion et de corruption.

Alors que les partisans de l'establishment voteront probablement pour les candidats de la ligne dure, la colère généralisée de la population face à la dégradation du niveau de vie et à la corruption omniprésente pourrait inciter de nombreux Iraniens à rester chez eux.

Les militants iraniens et les groupes d'opposition diffusent largement le hashtags #VOTENoVote sur les réseaux sociaux, arguant qu'une forte participation légitimera la République islamique.

L'élection du Parlement est jumelée avec un vote pour l'Assemblée des experts, un organe influent de 88 sièges qui a pour tâche de choisir le successeur de M. Khamenei, âgé de 84 ans.