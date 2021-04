Les pays asiatiques mieux adaptés au monde post-Covid

Si la crise de la Covid n’est pas terminée, elle a permis à l’Asie de creuser l’écart avec les autres pays émergents. " Moins dépendants des flux touristiques et des rentes de matières premières, les pays d'Asie (en particulier d'Asie du Nord) devraient davantage tirer leur épingle du jeu grâce à des taux d'épargne supérieurs à ceux des autres marchés émergents", estime Sébastien Barbé, Global Head of Emerging Markets Research and Strategy chez Crédit Agricole CIB.



"Ils disposent également d'une réelle capacité à financer des programmes de R&D et des politiques industrielles qui favorisent l'innovation et la création de valeur ", ajoute l'expert.