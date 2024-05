Quatre pays d'Europe centrale ont intensifie la pression sur Bruxelles pour qu'elle agisse contre l'Allemagne au sujet d'un tarif du gaz qui, selon eux, met en peril leur securite energetique, selon un document consulte par Reuters.

Cette taxe est un heritage de la crise energetique qui a atteint son paroxysme en 2022, lorsque Moscou a reduit les flux de gaz vers l'Europe. Elle impose une taxe supplementaire sur le carburant extrait du stockage de gaz de l'Allemagne, afin d'essayer de recuperer les milliards d'euros depenses pour acheter du gaz non russe a des prix astronomiques afin d'eviter les penuries de carburant.

L'Autriche, la Republique tcheque, la Hongrie et la Slovaquie ont declare que cette mesure nuisait a leurs efforts pour abandonner le gaz russe, car elle rendait plus couteux l'achat de combustible non russe livre via l'Allemagne.

Dans le document commun, les quatre pays ont exhorte la Commission a "passer des paroles aux actes" pour resoudre le probleme.

La Commission a prepare une action en justice contre l'Allemagne au sujet de ce tarif, considere comme une violation des regles du marche unique de l'UE, selon des personnes connaissant bien le dossier, mais elle n'a pas encore engage de poursuites.

"Avec la fin programmee du transit du gaz russe via l'Ukraine d'ici la fin de l'annee, la taxe reduira considerablement la securite de l'approvisionnement de l'ensemble de la region des PECO (Europe centrale et orientale)", ont declare les quatre pays.

L'Autriche et la Hongrie restent tres dependantes du gaz russe. La ministre autrichienne de l'energie a declare en fevrier que le pays s'efforcait de diversifier ses approvisionnements et que son ministere envisageait de mettre fin au contrat gazier a long terme de l'entreprise energetique OMV avec la Russie.

Les ministres de l'energie des pays de l'UE et la Commission devraient discuter de la taxe allemande lors d'une reunion a Bruxelles jeudi, ont indique des fonctionnaires de l'UE.

Le ministere allemand de l'economie n'a pas repondu immediatement a une demande de commentaire. Le ministere a precedemment declare que la taxe n'etait pas discriminatoire et que d'autres pays de l'UE avaient beneficie, pendant la crise energetique, du remplissage rapide par l'Allemagne de ses reserves de gaz, les plus importantes de l'Union europeenne.

La semaine derniere, la Commission a declare qu'elle etait en pourparlers avec le gouvernement allemand, apres avoir emis des doutes sur la legalite de la taxe. Les regles du marche unique de l'UE interdisent les droits de douane sur les echanges entre les pays membres.