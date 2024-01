Les États de l'Est de l'Union européenne demandent à l'UE d'imposer des droits d'importation sur les céréales ukrainiennes, invoquant une concurrence déloyale, a déclaré lundi le ministère hongrois de l'agriculture.

Le ministère a indiqué que les ministres de l'agriculture de la Bulgarie, de la Pologne, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Slovaquie avaient envoyé une lettre à la Commission européenne pour lui demander de prendre ces mesures, arguant que les produits agricoles moins chers en provenance d'Ukraine empiétaient sur leurs marchés d'exportation.

Les cinq signataires font partie des six États membres de l'UE qui produisent beaucoup plus de blé et de maïs qu'ils n'en ont besoin, ce qui est essentiel pour la sécurité alimentaire européenne et la souveraineté stratégique de l'UE, ont déclaré les ministres.

"C'est pourquoi Bruxelles doit introduire des mesures qui protègent les marchés des États membres limitrophes de l'Ukraine tout en les aidant à exploiter pleinement leur potentiel d'exportation", indique la lettre signée par les ministres, dont le ministre hongrois de l'agriculture, Istvan Nagy.

"L'une de ces mesures pourrait consister à introduire des droits d'importation sur les produits agricoles les plus sensibles.

La taille plus importante des exploitations ukrainiennes rend les exportations de céréales du pays moins chères, ce qui pousse les agriculteurs de l'UE à se détourner de leurs marchés d'exportation traditionnels, ont déclaré les ministres.

Les agriculteurs bulgares, polonais, hongrois, roumains et slovaques "ont subi des dommages importants" depuis que l'UE a suspendu les quotas d'importation et les droits de douane sur les céréales en provenance d'Ukraine l'année dernière, ont-ils déclaré.

Les ministres demandent également à la Commission européenne, l'organe exécutif de l'Union, d'examiner dans un rapport si les directives de production de l'Ukraine sont conformes aux normes de l'UE.

Les plaintes ont été adressées au commissaire européen chargé du commerce, Valdis Dombrovskis, et au commissaire chargé de l'agriculture, Janusz Wojciechowski.

Les exportations de céréales ont été une rare source de tension entre Kiev et ses voisins de l'UE, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie étant devenues des voies de transit alternatives pour les céréales ukrainiennes afin de compenser le ralentissement des exportations via les ports ukrainiens de la mer Noire après l'invasion russe de 2022.

Les agriculteurs de ces pays ont protesté contre ces expéditions, affirmant qu'elles faussaient les marchés locaux.

La Pologne, la Slovaquie et la Hongrie ont annoncé des restrictions sur les importations de céréales ukrainiennes en septembre dernier, après que la Commission européenne a décidé de ne pas prolonger l'interdiction des importations dans les cinq pays voisins de l'Ukraine.

Ces trois interdictions ne s'appliquent qu'aux importations nationales et n'affectent pas le transit vers les marchés de destination.

L'Ukraine a réagi en déposant une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce contre les trois pays, tandis que d'autres membres de l'UE ont condamné ces mesures unilatérales.