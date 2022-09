Les pays de l'UE cherchent une solution d'urgence à la flambée des factures énergétiques

La base des discussions est une série de propositions faites par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen - parmi elles, un plafonnement des prix du gaz russe, une taxe exceptionnelle sur les centrales électriques non gazières, une réduction de la demande d'électricité à l'échelle du bloc, et des lignes de crédit d'urgence pour les entreprises d'électricité confrontées à des exigences de garantie croissantes.

Les diplomates de l'UE ont déclaré que les pays semblaient globalement favorables aux mesures visant à fournir des liquidités aux entreprises, et que certains avaient également soutenu la réduction de la demande d'électricité.

D'autres propositions étaient plus divisées. Le plafonnement du prix du gaz russe n'a pas réussi jusqu'à présent à obtenir le soutien d'une majorité de pays, certains se demandant comment il pourrait contribuer à freiner les prix étant donné les faibles volumes de gaz que Moscou envoie actuellement en Europe.

"Notre intention est avant tout de faire baisser les prix. Un plafond sur le seul gaz russe ne fera pas baisser les prix", a déclaré à Reuters le ministre belge de l'énergie, Tinne Van der Straeten.

Les États baltes font partie de ceux qui soutiennent l'idée, arguant qu'un plafonnement des prix priverait toujours Moscou de revenus pour financer les activités militaires en Ukraine.

Le président Vladimir Poutine a déclaré mercredi que la Russie cessera de fournir du gaz à l'Europe si celle-ci impose un plafonnement des prix. Le soutien à cette politique est rare parmi les États d'Europe centrale et orientale peu désireux de perdre les approvisionnements en baisse qu'ils reçoivent encore.

Les livraisons de gaz russe par les trois principales routes vers l'Europe ont chuté de près de 90 % au cours des 12 derniers mois, selon les données de Refinitiv. Moscou a imputé les réductions d'approvisionnement à des problèmes techniques causés par les sanctions occidentales liées à son invasion de l'Ukraine.

Les pays de l'UE ne devraient pas approuver de politiques vendredi, mais plutôt donner un signal à Bruxelles sur les options qui ont suffisamment de soutien pour être transformées en propositions finales. Les lois d'urgence de l'UE sont généralement adoptées par une majorité de pays, bien que certaines puissent nécessiter une approbation unanime.

L'idée de récupérer les revenus des producteurs d'électricité non gaziers et de consacrer cet argent à la réduction des factures des consommateurs a également suscité une certaine résistance dans certaines capitales.

La proposition de l'UE plafonnerait à 200 euros (199,86 dollars) par mégawattheure le prix payé aux producteurs non gaziers pour leur électricité, et s'appliquerait aux générateurs éoliens, nucléaires et au charbon, selon un projet vu par Reuters.

Les prix de l'électricité en Europe sont généralement fixés par les centrales à gaz, et le plafond viserait à réduire le coût de l'électricité produite par des centrales qui ne sont pas exposées à la flambée des prix du gaz en Europe - qui ont atteint le mois dernier 12 fois leur niveau du début de 2021.

La France, qui abrite le plus grand parc nucléaire d'Europe, s'est demandée si la même limite devait être appliquée à tous les générateurs.

"Le fait d'avoir un plafond de revenus unique pour toutes les manières de produire de l'électricité et tous les pays de l'UE est quelque chose que nous remettons en question", a déclaré une source au ministère français de l'énergie.

La source a déclaré que Paris soutenait un plafonnement des prix de l'UE sur le gaz russe par gazoduc, mais a prévenu que le plafonnement des prix du gaz naturel liquéfié pourrait faire perdre à l'UE d'autres pays sur l'approvisionnement dont elle a tant besoin.

Un diplomate européen d'un pays a déclaré qu'un "grand groupe" d'États cherchait une forme de plafonnement des prix de l'énergie pour faire baisser les factures, avec un prix sur le gaz utilisé pour produire de l'électricité et un plafond à l'échelle du bloc sur toutes les importations de gaz parmi les idées en discussion.

"La question est de savoir ce que l'on plafonne et comment on le fait. C'est le diable dans les détails", a déclaré le diplomate.

(1 $ = 1,0007 euros)