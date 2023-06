Les pays de l'UE se sont mis d'accord mercredi sur un projet de réglementation des médias visant à préserver l'indépendance éditoriale, ce qui a amené les éditeurs à se plaindre que les gouvernements n'avaient pas fait assez pour favoriser la consolidation afin que les entreprises de médias puissent rivaliser avec les "Big Tech".

La Commission européenne a élaboré l'année dernière l'Acte pour la liberté des médias (AMF) afin d'empêcher l'ingérence politique dans les médias et l'espionnage des journalistes, et de garantir une publicité transparente et non discriminatoire de la part de l'État.

Les pays de l'UE et les législateurs européens doivent négocier cet acte avec la Commission dans les mois à venir, avant qu'il ne devienne une législation définitive.

Les pays de l'UE se sont réunis mercredi pour adopter une position commune. Ils ont soutenu une disposition clé du projet de la Commission qui exige que les groupes de médias qui acquièrent des concurrents plus petits s'assurent que les transactions garantissent le pluralisme des médias et protègent l'indépendance éditoriale.

L'organisation professionnelle News Media Europe a critiqué cette position, estimant qu'elle ne facilitait pas les fusions et acquisitions susceptibles d'aider les médias à faire face à la concurrence des grandes entreprises technologiques.

"Le mandat ne facilite pas la consolidation des médias en ces temps difficiles, alors que l'échelle est nécessaire pour concurrencer les grandes entreprises technologiques ", a-t-il déclaré dans un communiqué.

L'Union européenne de radio-télévision (UER) a critiqué l'accord des pays de l'UE qui autorise les autorités à utiliser des logiciels de surveillance intrusifs contre les journalistes si cela est justifié par l'intérêt public et prévu par la législation nationale.

"Nous constatons des lacunes dangereuses qui font référence à la sécurité nationale et qui peuvent mettre en danger les journalistes et leurs sources", a déclaré l'UER dans un communiqué.

News Media Europe s'est montré tout aussi cinglant.

Alors que nous saluons les garanties contre l'ingérence politique - y compris de la part d'acteurs de pays tiers - et pour la protection des sources journalistiques, l'utilisation des exceptions liées à la "sécurité nationale" et à "l'intérêt public" pour espionner les professionnels des médias est tout simplement inacceptable et sape la liberté de la presse", a-t-elle déclaré. (Reportage de Foo Yun Chee ; Rédaction de Cynthia Osterman)