Les pays de l'UE vont demander à Borrell de redoubler d'efforts en matière de climat

BRUXELLES (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne appelleront lundi le haut représentant de l'UE pour les affaires extérieures, Josep Borrell, à redoubler d'efforts dans le domaine du changement climatique cette année, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de réduction des émissions, montre une ébauche de document.

"Le conseil invite le haut représentant, en coopération étroite avec la Commission (européenne) et les Etats membres de l'UE, à continuer de renforcer la diplomatie en matière de climat et à travailler avec leurs partenaires en vue de prévoir des objectifs encore plus ambitieux pour la COP27", est-il écrit dans l'ébauche d'un document présentant les conclusions de la réunion des ministres.

Plus de 200 pays ont adopté un accord censé préserver l'espoir de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius et donc de la sauver d'un dérèglement climatique catastrophique, lors de la conférence de l'Onu sur le climat (COP26) qui s'est tenue à Glasgow, en Ecosse, en novembre dernier.

Selon l'ébauche de document, qui pourrait encore faire l'objet de modifications, l'UE devrait envisager de nouveaux partenariats avec des pays dépendants du charbon.

L'année dernière, l'UE a notamment conclu un accord de 8,5 milliards de dollars (environ 7,5 milliards d'euros) avec les Etats-Unis et d'autres pays pour aider l'Afrique du Sud à arrêter progressivement son recours au charbon.

Les pays de l'UE et le Parlement européen négocieront cette année une série de nouvelles mesures visant à réduire plus rapidement les émissions du bloc.

(Reportage Kate Abnett; version française Camille Raynaud)