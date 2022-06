Les pays en développement devraient profiter des avantages de la nouvelle recherche sur la variole du singe, selon les experts.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 550 cas confirmés de variole du singe ont été signalés par au moins 30 pays en dehors de l'Afrique, où le virus est généralement présent.

Les scientifiques sont perplexes quant à l'origine de cette vague de cas - pour la plupart identifiés en Europe jusqu'à présent - étant donné qu'ils ne sont généralement pas liés à des voyages en Afrique.

Les pays d'Afrique ont connu des épidémies sporadiques de monkeypox depuis que le virus a été découvert pour la première fois chez l'homme en 1970.

Au Nigeria, il y a une épidémie en cours depuis 2017, qui a donné lieu jusqu'à présent à 600 cas suspects et près de 250 cas confirmés, a déclaré Ifedayo Adetifa, le directeur général du Centre nigérian de contrôle des maladies, lors d'une séance d'information sur la variole du singe organisée par l'OMS jeudi.

Ces dernières semaines, l'industrie biopharmaceutique s'est engagée à fournir des vaccins, des traitements et à développer davantage de diagnostics pour lutter contre la variole du singe, alors que la maladie virale se propage dans de nombreuses régions du monde développé.

"Nous devons reconnaître que ce n'est pas une nouvelle maladie - ce n'est pas quelque chose dont nous venons d'apprendre l'existence dans le monde", a déclaré Daniel Bausch, directeur principal, menaces émergentes et sécurité sanitaire mondiale chez FIND, l'alliance mondiale pour le diagnostic.

"Nous avons maintenant tout cet intérêt pour la biotechnologie parce que cela se produit dans les pays à revenu élevé. Mais comment nous assurer que... ces gains scientifiques parviennent réellement aux populations qui en ont le plus besoin en Afrique subsaharienne ?" a-t-il demandé.

Ce commentaire intervient alors que l'inquiétude grandit quant aux agents pathogènes qui circulent généralement chez les animaux et qui se répandent chez les humains.

Les animaux et les humains modifient leur comportement, y compris leurs habitudes de recherche de nourriture pour s'adapter à l'évolution rapide des conditions météorologiques liée au changement climatique, a averti l'OMS mercredi.

Cela suggère que les agents pathogènes qui étaient autrefois généralement limités à certaines zones géographiques sont plus susceptibles de se propager plus loin, et potentiellement de faire des allers-retours entre les humains et les espèces animales sensibles.

Jeudi, certains experts de la santé se sont inquiétés de la possibilité que la variole du singe et d'autres maladies infectieuses puissent être transmises aux animaux par le biais des déchets médicaux humains.

Ils ont averti qu'une vigilance constante et une coopération mondiale étaient impératives pour contrecarrer l'épidémie actuelle de monkeypox.

Il est important de limiter le nombre de débordements, a déclaré William Karesh, président du groupe de travail sur la faune sauvage de l'Organisation mondiale de la santé animale.

"Si nous nous concentrons uniquement sur les traitements, a-t-il déclaré, nous nous réunirons probablement à nouveau dans deux ans à propos d'une nouvelle maladie."