Les pays en développement ont besoin d'un trillion de dollars par an pour financer le climat - rapport

Le rapport, publié avant les discussions sur le financement de la lutte contre le changement climatique lors du sommet COP27 en Égypte, indique que ce financement est nécessaire pour réduire les émissions, renforcer la résilience, faire face aux dommages causés par le changement climatique et restaurer la nature et les terres.

"Le monde a besoin d'une percée et d'une nouvelle feuille de route sur le financement du climat qui puisse mobiliser les mille milliards de dollars de financement externe qui seront nécessaires d'ici 2030 pour les marchés émergents et les pays en développement autres que la Chine", indique le rapport, commandé par les hôtes actuels et précédents du sommet sur le climat, l'Égypte et la Grande-Bretagne.

Il indique que le besoin d'investissement annuel total des pays en développement atteindra 2,4 billions de dollars d'ici 2030, la moitié provenant de financements externes et le reste de sources publiques et privées dans ces pays.

Les investissements actuels s'élèvent à environ 500 millions de dollars, selon le rapport.

La plus forte augmentation devrait provenir du secteur privé, tant national qu'étranger, tandis que les flux annuels des banques de développement devraient être triplés, selon le rapport. Les prêts concessionnels, qui proposent des conditions plus favorables que les marchés, devraient également être intensifiés.

"Débloquer un financement climatique substantiel est la clé pour résoudre les défis actuels du développement", a déclaré Vera Songwe, l'un des auteurs du rapport.

"Cela signifie que les pays doivent avoir accès à des financements abordables, durables et à faible coût de la part des banques multilatérales de développement pour aider à attirer les investissements du secteur privé et de la philanthropie."

Les délégués au sommet sur le climat en Égypte devraient se concentrer sur les questions de financement mercredi.

Le rapport demande également que les subventions et les prêts à faible taux d'intérêt accordés par les gouvernements des pays développés doublent, passant de 30 milliards de dollars par an aujourd'hui à 60 milliards de dollars d'ici 2025.