Les pays envisagent d'élargir les tests sur les eaux usées dans l'espoir que les aéroports proposent à la Chine des indices sur le COVID-19.

Des pays comme les États-Unis et l'Australie ont pris des mesures pour mettre en place des tests de dépistage des eaux usées sur les vols et dans les aéroports, suite à la multiplication des cas en Chine. L'Union européenne recommande également une mesure similaire et a élaboré des lignes directrices pour les États membres.

De nombreuses études ont montré que ces tests ont été efficaces pour suivre le COVID-19 au cours de la pandémie, en particulier lorsqu'ils sont associés aux techniques de séquençage génomique pour identifier les variantes émergentes.

Un expert a déclaré que cette mesure était utile lorsque les pays ne veulent pas ou n'ont pas la capacité de fournir des informations sur les variants en circulation à l'origine des poussées de cas de COVID-19 sur leur territoire.

"Elle allume une bougie dans l'obscurité", a déclaré à Reuters Bernd Gawlik, qui a co-écrit les lignes directrices de l'UE en tant que responsable de la qualité de l'eau à la Commission européenne.

Les discussions s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large visant à maintenir la dynamique de l'échantillonnage des eaux usées et à rassembler les efforts nationaux en une image globale plus cohérente.

L'importance de ces discussions est d'autant plus grande que les tests de routine ont diminué - l'Organisation mondiale de la santé indique que les tests pour le COVID-19 ont diminué de 90 % au cours des derniers mois.

On espère que l'établissement d'un réseau plus formel de surveillance des eaux usées dans le monde entier pourrait fournir des informations non seulement sur le COVID-19, mais aussi sur d'autres menaces de maladies émergentes.

Toutefois, des défis techniques et logistiques restent à relever, a déclaré M. Gawlik, notamment la manière de manipuler les échantillons et d'interpréter et d'utiliser les informations recueillies.