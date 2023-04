Les dirigeants des pays européens riverains de la mer du Nord vont s'engager à développer la production d'énergie renouvelable dans la région afin de renforcer la sécurité énergétique, lors d'un sommet qui se tiendra lundi à Ostende, en Belgique.

Sept pays de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, ainsi que la Norvège et le Royaume-Uni, pays non membres de l'UE, s'engageront à construire rapidement des parcs éoliens, à développer des "îlots énergétiques" (sites de production d'énergie renouvelable connectés en mer) et à travailler sur des projets de captage du carbone et d'hydrogène renouvelable dans la région.

L'objectif est de réduire la dépendance à l'égard du gaz russe et de diminuer l'utilisation des combustibles fossiles émetteurs de CO2, qui restent prédominants. L'année dernière, la Norvège est devenue le premier fournisseur de gaz de l'Europe, après que la Russie a interrompu ses livraisons à l'Europe à la suite de son invasion de l'Ukraine.

Un projet de déclaration du sommet des dirigeants, consulté par Reuters, indique que les neuf pays visent une capacité éolienne offshore en mer du Nord de 120 gigawatts (GW) d'ici 2030 et de 300 GW d'ici 2050, soit plus de quatre fois la capacité actuelle de 25 GW.

La Belgique, le Danemark, l'Irlande et le Luxembourg devraient également signer cet engagement, tandis que des groupes de pays annonceront des projets visant à stimuler la production d'énergie verte, ce qui nécessitera des investissements plus importants que ceux prévus par les pays et les entreprises.

Les Pays-Bas et la Grande-Bretagne ont déclaré lundi qu'ils prévoyaient de construire la plus grande liaison électrique transfrontalière d'Europe, reliée à un parc éolien en mer.

Toutefois, des entreprises européennes, dont Orsted et Equinor, ont déclaré lundi que leur secteur était trop petit pour soutenir l'expansion de l'infrastructure et qu'un soutien politique et un financement accrus seraient nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

Les décisions finales d'investissement dans les parcs éoliens offshore européens ont atteint leur niveau le plus bas depuis dix ans en 2022, les promoteurs ayant dû faire face à une inflation record, à la flambée des taux d'intérêt et à la volatilité des marchés de l'énergie.

Les investissements ont repris depuis, mais dans les années à venir, les dépenses européennes nécessaires à la production d'énergie éolienne devraient être inférieures aux objectifs, ont déclaré les analystes de Wood Mackenzie à Reuters, ce qui augmenterait le risque d'une dépendance accrue aux pièces importées de Chine et d'ailleurs.

L'UE et la Norvège se sont également engagées lundi à développer des infrastructures pour capturer et stocker le CO2 provenant des émissions industrielles dans les gisements de gaz épuisés de la mer du Nord.