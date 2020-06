Les pays hors zone euro loin de respecter les critères de convergence, dit la BCE

Aucun des sept pays susceptibles de rejoindre la zone euro ne remplit les critères d'adhésion à la monnaie unique, considère la Banque centrale européenne (BCE) dans un rapport publié mardi.

A l'exception du Danemark, qui a formellement refusé d'adopter la monnaie européenne, tous les pays membres de l'Union européenne ont vocation à rejoindre la zone euro dès lors qu'ils remplissent un certain nombre de critères fondés sur la discipline budgétaire, le niveau de l'inflation, celui des taux d'intérêt ou sur l'indépendance de leurs institutions notamment.

Si la Croatie et la Bulgarie progressent toutes les deux, elles éprouvent toujours des difficultés de gouvernance, un aspect surveillé de plus en plus étroitement, note la BCE.

"À l'exception de la Suède, la qualité des institutions et de la gouvernance est relativement médiocre dans l'ensemble des pays sous revue, en particulier en Bulgarie, en Roumanie, en Croatie et en Hongrie", commente-t-elle.

Dans cinq des sept pays examinés (Bulgarie, République tchèque, Croatie, Hongrie, Pologne, Roumanie et Suède) l'inflation dépasse la valeur de référence de 1,8% retenue pour le critère de stabilité des prix, souligne-t-elle encore.

Elle remarque toutefois que les critères liés à l'endettement, aux déficits et aux taux d'intérêt sont globalement respectés même si les dépenses engagées pour limiter les retombées économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus risquent de détériorer les comptes publics.

La BCE déplore par ailleurs qu'aucun des pays examiné ne dispose d'une banque centrale indépendante et qu'à l'exception de la Croatie, aucun ne respecte le principe de l'interdiction du financement monétaire, un élément indispensable pour garantir la stabilité des prix.

