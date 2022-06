Les pays nordiques pourraient envisager un contrôle aérien commun dans le Grand Nord-Vanhanen

HELSINKI, 13 juin (Reuters) - La Finlande, la Suède et la Norvège devraient réfléchir à mutualiser dans les années à venir la défense de leurs espaces aériens dans les territoires situés au nord du cercle polaire, a déclaré lundi le président du parlement finlandais.

Si les demandes d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan sont validées, les pays nordiques pourraient pour la première fois envisager d'organiser certains secteurs de leur défense conjointement avec la Norvège, qui est déjà membre de l'alliance militaire.

"Nous avons tous les trois - la Suède, la Norvège et la Finlande - des forces aériennes relativement puissantes et nous devons contrôler nos frontières et notre espace aérien", a justifié Matti Vanhanen, par ailleurs ancien Premier ministre de Finlande.

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere a déclaré qu'il y avait place pour une plus grande coopération transfrontalière dans le Grand Nord dans des domaines autres que la Défense, comme l'énergie et les chemins de fer.

"J'essaie de dire à mon gouvernement qu'une grande partie des mesures que nous avons prises pour développer nos relations transfrontalières avec la Russie pourraient être dupliquées avec la Suède et la Finlande", a-t-il ajouté. (Reportage Anne Kauranen; version française Alizée Degorce, édité par Sophie Louet)