Les pays se confinent pour tenter de contenir le coronavirus

14 mars (Reuters) - De nombreux pays continuaient samedi de fermer leurs frontières, de placer en quarantaine les voyageurs, d'interdire les rassemblements de masse et de fermer lieux culturels et commerces pour tenter de contenir la propagation du coronavirus qui a fait plus de 5.000 morts dans le monde.

Accusé par ses détracteurs de ne pas prendre toute la mesure de la situation, le Premier ministre britannique Boris Johnson pourrait finalement durcir les mesures de précaution face à ce virus apparu en décembre en Chine et qui a depuis contaminé plus de 138.000 personnes.

Selon une source gouvernementale outre-Manche, une série de mesures d'urgence seront dévoilées la semaine prochaine, parmi lesquelles la possibilité pour l'exécutif d'interdire des rassemblements de masse et de prendre des mesures de compensation pour les entreprises.

L'interdiction des rassemblements de masse pourrait, selon certains médias, entrer en vigueur dès la semaine prochaine et pourrait affecter le tournoi de tennis de Wimbledon, prévu fin juin.

Aux Etats-Unis, l'état d'urgence nationale a été décrété, ouvrant la voie au déblocage d'une aide fédérale supplémentaire de 50 milliards de dollars à destination des Etats et localités affectés.

Signe d'une fragile trêve entre l'administration et l'opposition, le président Donald Trump a par ailleurs indiqué qu'il soutenait un programme d'aide sur le coronavirus, élaboré avec les démocrates, visant à rendre plus accessibles les tests de dépistage et accorder des congés maladie payés pour les travailleurs.

FRONTIERES FERMEES

Emboîtant le pas à d'autres pays, au premier rang desquels les Etats-Unis, la Colombie a annoncé qu'elle allait fermer sa frontière à partir de 05h heure locale samedi avec le Venezuela et refuser l'entrée sur son territoire aux voyageurs ayant séjourné en Europe ou en Asie au cours des 14 derniers jours.

L'Arabie saoudite va de son côté suspendre tous les vols internationaux pour une durée de deux semaines, à partir de dimanche, selon l'agence de presse officielle SPA.

A Taïwan, les voyageurs en provenance des 26 pays européens de l'espace Schengen, de Grande-Bretagne et d'Irlande seront eux placés à partir du 17 mars en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée sur l'île.

En Europe, qui est selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le nouvel "épicentre" du coronavirus, plusieurs pays continuaient samedi de fonctionner au ralenti.

Comme l'Italie, premier foyer du coronavirus sur le continent, Le gouvernement tchèque a annoncé la fermeture de la plupart des restaurants et des commerces à partir de samedi matin, à l'exception des stations service, des supermarchés et des pharmacies.

L'état d'alerte a été décrété au Portugal et en Espagne.

A Paris, la Tour Eiffel, le musée du Louvre sont fermés, tout comme le parc d'attractions Disneyland qui a annoncé qu'il fermait ses portes plus tôt que prévu, dès samedi matin et jusqu'à la fin du mois.

Le premier tour des élections municipales se tiendra toutefois lui comme prévu dimanche, dans des conditions sanitaires "strictes" promet le gouvernement français qui a fait le choix inverse de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis qui ont reporté leurs élections respectives.

En Asie, les autorités chinoises ont annoncé samedi de 11 nouveaux cas de contamination au coronavirus et de 13 décès supplémentaires en Chine continentale - où 3.189 personnes sont mortes et 80.824 personnes infectées par le virus depuis décembre dernier.

Faisant espérer une tendance à la baisse, la Corée du Sud a pour sa part fait état samedi de plus de personnes rétablies que de nouveaux cas, pour le deuxième jour d'affilée. (Bureaux de Reuters, édité par Marine Pennetier)