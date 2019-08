Les pays voisins du Brésil appellent à un pacte pour la protection de l'Amazonie

LIMA, 28 août (Reuters) - Le Pérou et la Colombie ont appelé mardi les pays amazoniens à participer à une rencontre présidentielle le mois prochain sur les incendies qui font rage au Brésil et en Bolivie et à conclure un pacte pour la protection de la plus grande forêt tropicale du monde.

La réunion devrait se tenir le 6 septembre dans la région amazonienne de Leticia, en Colombie, ont annoncé les deux pays dans un communiqué à l'issue d'une rencontre entre le président péruvien Martin Vizcarra et son homologue colombien Ivan Duque.

"Nous devons élever notre voix au niveau présidentiel et conclure un pacte dans lequel nous coordonnons toutes nos actions pour protéger notre Amazonie", a déclaré Ivan Duque en conférence de presse à Pucallpa, au Pérou.

Martin Vizcarra a estimé que le but de cette réunion était que les pays s'engagent dans un plan commun de protection de la forêt tropicale du bassin amazonien, partagé par le Brésil, le Pérou, la Colombie, le Venezuela, l'Equateur, la Bolivie, la Guyane et le Suriname.

"Cela ne devrait pas être simplement une politique en réponse à l'urgence des incendies auxquels les pays voisins font face. Elle devrait plutôt avoir une vision à long terme sur la manière d'empêcher la déforestation", a ajouté Vizcarra aux côtés de Duque.

Les incendies ne se limitent pas au Brésil: au moins 10.000 km 2 (un million d'hectares) brûlent en Bolivie, près de la frontière avec le Paraguay et le Brésil.

Le sort de l'Amazonie a déclenché une passe d'armes à distance entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro, le président français accusant son homologue brésilien d'avoir "menti" sur ses engagements climatiques lors du sommet du G20 en juin dernier.

Jair Bolsonaro a demandé mardi à son homologue français de retirer ses "insultes", faute de quoi son pays n'acceptera pas l'enveloppe d'urgence de 20 millions de dollars proposée par les pays du G7 pour aider les Etats amazoniens à lutter contre les incendies en cours. (Maria Cervantes; Arthur Connan pour le service français)