Les paysans suisses élèvent toujours plus de poules

Berne (awp/ats) - Les agriculteurs suisses élèvent toujours plus de poules. Le nombre de gallinacées a augmenté de plus de 5% entre 2019 et 2020 pour atteindre 12,43 millions, selon un état des lieux publié vendredi par le Service alémanique d'information agricole LID.

En revanche, le nombre de procs a diminué de 0,8% sur la même période, pour atteindre environ 1,35 million. Le nombre de bovins n'a que légèrement diminué, de 9700 animaux, en 2020 et s'élevait à quelque 1,52 million. La quantité de moutons est restée globalement stable, à 343'528, par rapport à l'année précédente.

ats/rq