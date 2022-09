Les pêcheurs pakistanais se précipitent pour construire des bateaux alors que la demande explose dans le contexte des inondations.

"Certains de nos collaborateurs sont encore bloqués dans leurs régions. Ils sont en grande difficulté. Nous allons construire des bateaux pour pouvoir aller les sortir de là", a déclaré un pêcheur local, Abdullah Mallah.

Des pluies de mousson record et la fonte des glaciers dans les montagnes du nord du Pakistan ont déclenché des inondations qui ont emporté des maisons, des routes, des voies ferrées, des ponts, du bétail et des cultures, et tué au moins 1 391 personnes. Le gouvernement affirme que la vie de près de 33 millions de personnes a été perturbée.