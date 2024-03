Plus de 100 personnes reconnues coupables d'avoir participé à l'assaut du Capitole des États-Unis par des partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021 pourraient voir leur peine réduite, selon une décision rendue vendredi par une cour d'appel fédérale.

La cour d'appel fédérale du district de Columbia a déclaré que les accusés impliqués dans l'obstruction des travaux du Congrès américain n'auraient pas dû être condamnés à des peines plus longues pour avoir interféré avec "l'administration de la justice".

La décision de vendredi a confirmé la condamnation de Larry Brock, un officier de l'armée de l'air à la retraite qui portait une tenue de combat et des menottes à fermeture éclair lorsqu'il a pris d'assaut le Capitole avec d'autres personnes fidèles à l'ancien président des États-Unis, mais a exigé qu'il soit condamné à une nouvelle peine.

Cette décision pourrait également obliger les juges de district de Washington à recalculer et peut-être à raccourcir les peines d'autres émeutiers accusés de délit d'obstruction.

Dans un courriel, le ministère américain de la justice a refusé de commenter la décision, mais a indiqué que les affaires de plus de 100 accusés pourraient être affectées. L'avocat de M. Brock n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La Cour suprême des États-Unis se penchera sur la question du délit d'obstruction le mois prochain, lorsqu'elle entendra les arguments sur la question de savoir si les émeutiers du 6 janvier peuvent être accusés d'obstruction à une procédure officielle.

Une décision de la Cour suprême pourrait également avoir une incidence sur M. Trump, qui est accusé d'obstruction dans l'acte d'accusation qui reproche au républicain d'avoir comploté pour rester au pouvoir malgré sa défaite aux élections de 2020 face au démocrate Joe Biden.

UN TEXTE INDISCUTABLE

M. Brock, 57 ans, de Grapevine (Texas), a été condamné en mars dernier à deux ans de prison par le juge de district John Bates, qui l'avait reconnu coupable de six chefs d'accusation lors d'un procès sans jury.

Les lignes directrices fédérales en matière de condamnation recommandent aux juges d'appliquer le principe d'"administration de la justice" aux accusés qui perturbent les procédures judiciaires.

Toutefois, M. Bates a convenu avec d'autres juges de son tribunal que l'application de cette mesure pourrait être plus large.

S'exprimant au nom de la cour d'appel, la juge Patricia Millett a toutefois rejeté l'argument du ministère de la justice selon lequel le projet du Congrès de certifier les résultats de l'élection le 6 janvier 2021 était l'équivalent d'une procédure judiciaire.

La juge nommée par le président démocrate Barack Obama a déclaré qu'il était "textuellement indiscutable" que l'amélioration ne concernait pas tout ce que fait le Congrès, ni l'administration du gouvernement, ni l'administration des lois en général.

"L'interférence de Brock dans une étape du processus de comptage des votes du collège électoral - tout en mettant sans aucun doute en danger nos processus démocratiques et en faisant dérailler temporairement le travail constitutionnel du Congrès - n'a pas interféré avec l'administration de la justice", a écrit M. Millett.

L'aggravation de la peine a prolongé le séjour de Brock en prison d'environ neuf mois, selon les estimations de son avocat. Brock peut être libéré en décembre, selon les registres du Bureau fédéral des prisons.

L'affaire est U.S. v. Brock, D.C. Circuit Court of Appeals, No. 23-3045.