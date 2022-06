Les pénuries alimentaires sont la prochaine crise sanitaire mondiale - un expert

La hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, en partie provoquée par la guerre en Ukraine, pourrait tuer des millions de personnes, directement et indirectement, a déclaré Peter Sands, le directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, dans une interview accordée à Reuters mardi.

"Les pénuries alimentaires fonctionnent de deux manières. D'une part, vous avez la tragédie des gens qui meurent réellement de faim. Mais la seconde est le fait qu'un nombre souvent beaucoup plus important de personnes sont mal nourries, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies existantes", a-t-il déclaré.

Selon lui, les efforts visant à améliorer la préparation aux pandémies ne doivent pas commettre l'erreur "classique" de ne se préoccuper que des crises qui ressemblent à la menace la plus récente à laquelle le monde a été confronté.

"Ce n'est pas aussi bien défini qu'un tout nouvel agent pathogène apparaissant avec de nouveaux symptômes distinctifs. Mais il pourrait bien être tout aussi mortel", a-t-il déclaré.

L'Organisation mondiale de la santé estime que 15 millions de personnes pourraient être mortes à cause du COVID-19.

M. Sands a déclaré que des investissements étaient nécessaires pour renforcer les systèmes de santé afin de se préparer aux répercussions des pénuries alimentaires, ce qui fait partie des attributions du Fonds mondial.

Le Fonds, dont le siège est à Genève, en Suisse, a pour objectif de lever 18 milliards de dollars pour renforcer les systèmes de santé, lutter contre les trois principales maladies figurant dans son titre et inverser les revers causés par la pandémie. Il a réuni un peu plus d'un tiers de son objectif pour 2024-2026.