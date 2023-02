Les pénuries d'électricité paralysent les bénéfices de Telkom en Afrique du Sud au troisième trimestre.

L'opérateur a également annoncé un programme de réduction des coûts pour améliorer le bénéfice, ce qui a fait grimper ses actions de 6,33% à 0921 GMT.

Le service public d'électricité Eskom met en œuvre les pires coupures de courant, ou "délestage", jamais enregistrées, laissant les ménages dans l'obscurité jusqu'à 10 heures par jour, perturbant la fabrication et nuisant aux entreprises.

L'industrie des télécommunications, en particulier, doit faire fonctionner des générateurs diesel pour alimenter ses vastes tours, déployer des batteries supplémentaires et renforcer la sécurité sur ces sites pour les protéger du vol, des coûts supplémentaires qui pèsent sur leurs marges.

Telkom, détenu majoritairement par le gouvernement, a déclaré que le bénéfice du groupe avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a baissé à 2,5 milliards de rands (140,10 millions de dollars) au troisième trimestre clos le 31 décembre, contractant la marge EBITDA de 4,1 points de pourcentage à 22,6 %.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 2,3 % pour atteindre 11 milliards de rands, en grande partie grâce à la croissance du nombre d'abonnés actifs, à l'augmentation du trafic de données, à la hausse des ventes de combinés et d'équipements aux détaillants ainsi qu'à l'augmentation des solutions et produits informatiques aux entreprises.

Le PDG du groupe, Serame Taukobong, a déclaré qu'en dépit d'une bonne croissance du chiffre d'affaires et de l'optimisation des coûts d'itinérance, la migration des anciens produits vers des technologies plus récentes, les investissements dans les services post-payés et l'impact des coupures de courant ont exercé une pression sur ses coûts, son EBITDA et ses flux de trésorerie.

Les coupures de courant ont entraîné une augmentation de plus de 150 millions de rands (8,41 millions de dollars) de coûts supplémentaires pour le trimestre.

Pour faire face à ces coûts et améliorer la rentabilité du groupe à moyen terme, Telkom a lancé des programmes de réduction des coûts, dont les bénéfices devraient se matérialiser au cours des six à 18 prochains mois, a déclaré Taukobong.

(1 $ = 17,8439 rands)