Bourse de Wall Street : Les performances de Wall Street en 2018

NEW YORK, 31 décembre (Reuters) - Les actions américaines ont fini en hausse lundi mais les indices phares Dow Jones et Standard & Poor's 500 ont vécu leur pire mois de décembre depuis 1931 et accusent sur l'ensemble de 2018 leur recul le plus marqué depuis dix ans.

Récapitulatif des performances annuelles des principaux indices et des principaux secteurs de Wall Street, ainsi que les meilleures et des pires performances des valeurs du S&P-500:

