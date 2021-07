Derhen Bourgeais Analyste Suivre 29 Tous ses articles Diplômé d'un Master Banque, Finance et Négoce International, ce jeune bordelais fan de foot anglais n'en est pas à une contradiction près : il affectionne les grosses cap US mais ambitionne de travailler en private equity, tout en s'exposant aux small caps françaises. Ce qu'il veut avant tout, c'est comprendre et expliquer. De nature curieuse, il aime scruter les variations des indices, se plonger dans l'analyse fondamentale, donner un sens au marché. Les performances des actions depuis leur IPO 27/07/2021 | 10:23 Derhen Bourgeais 27/07/2021 | 10:23 3 Envoyer par e-mail :

Comme le déclaraient les analystes de chez Portzamparc, le retour des IPO était attendu depuis déjà quelques années, avant que la crise sanitaire ne vienne geler les opérations. Depuis le début de l'année 2021, nous voyons un phénomène de rattrapage se mettre en place. En effet, à la date du 22 juillet nous comptons déjà 38 introductions sur Euronext et Euronext Growth, soit autant que sur l'année 2011 complète (voir graphique ci-dessous). Evolution nombre IPO (2009 - Juillet 2021), source : Zonebourse.com Cet "excès" d'IPO a obligé les investisseurs a plus de sélectivité sur les dossiers. Dans une analyse précédente, nous avions mis en relief que 29% des sociétés introduites en bourse depuis 2016 ont perdu plus de 50% de leur valeur. Et avec les récentes incertitudes quant à une inflation plus durable que prévu, les small-caps sont les premières à en subir les conséquences : des sociétés qui été en plus value, il y deux mois, par rapport à leur prix d'introduction, ne le sont plus (ex : Nacon, Alchimie). Performances des principales IPO françaises, Source : Zonebourse.com Nous notons très clairement une tendance des IPO à la tech, la santé et au secteur de l'énergie : Répartition sectorielle des 38 IPO de 2021, Source : Zonebourse.com

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALCHIMIE 0.59% 13.58 3.45% NACON -3.57% 4.995 -35.01%