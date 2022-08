Les personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë atteignent 340 millions dans le monde - PAM

Avant la crise du coronavirus, 135 millions de personnes souffraient de faim aiguë dans le monde, a déclaré à Reuters Corinne Fleischer, directrice régionale du PAM. Ces chiffres ont augmenté depuis et devraient encore grimper en flèche en raison du changement climatique et des conflits.

L'impact des défis environnementaux est un autre facteur de déstabilisation qui peut entraîner une pénurie alimentaire et conduire à des conflits et à des migrations massives.

"Le monde ne peut tout simplement pas se permettre cela", a déclaré Mme Fleischer. "Nous voyons maintenant 10 fois plus de déplacements dans le monde à cause du changement climatique et des conflits et bien sûr, ils sont liés entre eux. Nous sommes donc vraiment inquiets de l'effet combiné du COVID, du changement climatique et de la guerre en Ukraine", a-t-elle ajouté.

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, l'impact de la crise ukrainienne a eu des répercussions massives, a déclaré Mme Fleischer, soulignant à la fois la dépendance de la région vis-à-vis des importations et sa proximité avec la mer Noire.

"Le Yémen importe 90 % de ses besoins alimentaires. Et ils ont pris environ 30 % de la mer Noire", a déclaré Fleischer.

Le PAM soutient 13 des 16 millions de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire, mais cette aide ne couvre que la moitié des besoins quotidiens d'une personne en raison du manque de fonds.

Les coûts ont augmenté de 45 % en moyenne depuis que le COVID et les donateurs occidentaux ont été confrontés à d'énormes défis économiques avec la guerre en Ukraine.

Pour les pays exportateurs de pétrole comme l'Irak, qui ont bénéficié de la flambée des prix du pétrole après le déclenchement de la guerre en Ukraine, la sécurité alimentaire est en danger.

L'Irak a besoin d'environ 5,2 millions de tonnes de blé mais n'a produit que 2,3 millions de tonnes de blé, a-t-elle déclaré. Le reste a dû être importé, ce qui coûte plus cher.

Malgré le soutien de l'État, une grave sécheresse et des crises d'eau récurrentes mettent en péril les moyens de subsistance des petits exploitants dans tout l'Irak, a-t-elle déclaré.