Les personnes évacuées d'Ukraine se mettent à l'abri après les épreuves subies dans l'aciérie de Mariupol

Le vaste complexe industriel d'Azovstal, dans la ville portuaire de la mer d'Azov, dévasté par des semaines de bombardements russes, a servi de refuge à la fois aux civils et à un nombre décroissant de troupes ukrainiennes, alors que Moscou a revendiqué le contrôle de Mariupol.

Les Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge ont entamé le 29 avril une opération coordonnée avec l'Ukraine et la Russie pour sortir les femmes, les enfants et les personnes âgées des aciéries.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a tweeté qu'une centaine de civils arriveraient lundi à Zaporizhzhia, dans le sud-est de l'Ukraine.

"Pour la première fois, nous avons eu deux jours de cessez-le-feu sur ce territoire, et nous avons réussi à faire sortir plus de 100 civils - des femmes, des enfants", a-t-il déclaré.

Certaines personnes évacuées qui ne s'étaient pas terrées dans l'aciérie sont également arrivées à Zaporizhzhia lundi matin après avoir voyagé depuis Mariupol indépendamment de l'opération de l'ONU/Croix-Rouge.

Une femme est arrivée dans un fourgon funéraire. Elle a déclaré avoir quitté Mariupol il y a quelque temps et s'être cachée dans une cave d'un village voisin.

Un autre convoi transportant des civils de Mariupol mais pas d'Azovstal a également quitté la ville pour Zaporizhzhia lundi matin, a déclaré Petro Andryushchenko, assistant du maire, à la télévision ukrainienne.

Il n'y avait aucune indication d'un plan de retrait des forces ukrainiennes qui s'y terrent. Il s'agirait de membres du régiment Azov, de la garde nationale, de marines, de gardes-frontières et d'autres unités.

La Russie a repris le bombardement du complexe industriel dimanche, une fois que les bus d'évacuation ont quitté la zone, a déclaré un assistant du maire de Mariupol.

"Hier, dès que les bus ont quitté Azovstal avec les personnes évacuées, de nouveaux bombardements ont immédiatement commencé", a déclaré M. Andryushchenko.

Un groupe de parents des forces retranchées sur place devait se réunir lundi sur la place de l'Indépendance de Kiev pour se rendre à Zaporizhzhia où ils espèrent faire pression pour l'évacuation de leurs proches de Mariupol.