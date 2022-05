Les personnes infectées par la variole du singe peuvent s'isoler à la maison - UKHSA

Plus de 300 cas suspects et confirmés de monkeypox - une maladie généralement bénigne qui se propage par contact étroit et peut provoquer des symptômes semblables à ceux de la grippe et des lésions cutanées remplies de pus - ont été signalés en mai, en dehors de l'Afrique où le virus est endémique.

Les scientifiques cherchent à savoir ce qui pourrait expliquer cette recrudescence inhabituelle de cas, étant donné que la plupart ne sont pas liés à des voyages.

Lundi, l'UKHSA a indiqué que https://www.gov.uk/government/news/public-health-agencies-issue-monkeypox-guidance-to-control-transmission une transmission communautaire était en cours au Royaume-Uni et que les personnes infectées devaient éviter tout contact avec les autres jusqu'à ce que leurs lésions soient guéries et que les croûtes aient séché.

Les personnes infectées peuvent limiter le risque de propagation en utilisant des méthodes de nettoyage et de désinfection standard, et en lavant leurs propres vêtements et linge de lit avec des détergents dans une machine à laver, a conseillé l'agence.

En outre, les personnes infectées doivent s'abstenir de tout rapport sexuel dès l'apparition des symptômes. Bien qu'il n'existe actuellement aucune preuve de la propagation de la variole du singe par les excrétions génitales, il est conseillé aux personnes infectées par le virus d'utiliser des préservatifs pendant huit semaines après l'infection, par précaution, a ajouté l'agence.

Le risque de transmission le plus élevé est le contact direct avec une personne atteinte de la variole du singe - mais le risque global pour la population britannique reste faible, a déclaré Ruth Milton, conseillère médicale principale et directrice de la réponse stratégique à la variole du singe à l'UKHSA.

L'agence, qui propose un vaccin aux contacts proches des cas, s'est procuré plus de 20 000 doses d'un vaccin antivariolique fabriqué par Bavarian Nordic.

Les virus de la variole et du monkeypox sont étroitement liés.

GESTION DES RISQUES

L'UKHSA a recommandé que le personnel de santé travaillant avec des cas confirmés et suspects porte des équipements de protection individuelle, notamment des blouses, des lunettes de protection et des gants.

Le vaccin sera désormais également proposé au personnel de santé participant aux soins des patients atteints de monkeypox confirmé et au personnel travaillant dans les services de santé sexuelle qui ont été identifiés comme évaluant des cas suspects.

Entre-temps, dans des milieux tels que les services sociaux pour adultes, les prisons et les refuges pour sans-abri, les patients doivent être pris en charge dans une chambre individuelle avec des toilettes séparées.

Le risque qu'un cas infecte un animal domestique est faible, ajoute l'agence.