L'accord sur le plafond de la dette conclu ce week-end entre le président américain Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy ajoute de nouvelles conditions à l'aide alimentaire, qui affecteront plus particulièrement un segment de la population américaine : les membres de la génération X qui n'ont pas de personne à charge.

L'accord vise les bénéficiaires du programme de nutrition complémentaire (Supplementary Nutrition Program, ou SNAP) âgés de 50 à 54 ans, en ajoutant de nouvelles conditions selon lesquelles ils doivent travailler 20 heures par semaine pour bénéficier de l'aide.

Auparavant, l'obligation de travailler pour bénéficier du SNAP prenait fin à l'âge de 50 ans.

Après des semaines de négociations, M. McCarthy et M. Biden ont conclu un accord de principe samedi en fin de journée. L'accord doit encore être adopté par le Congrès, étroitement divisé, avant que le département du Trésor ne manque d'argent pour couvrir toutes ses obligations.

Les personnes à charge, y compris les enfants de moins de 18 ans, les personnes âgées qui dépendent d'elles ou les personnes handicapées, sont déjà exemptées de ces exigences de travail et le resteront. L'accord exempte également les anciens combattants et les sans-abri.

"L'accord introduit progressivement, puis supprime, les limites de temps utiles du SNAP pour les personnes âgées de moins de 54 ans, ce contre quoi le président s'est battu avec acharnement", a déclaré une source informée des négociations.

Les républicains affirment que les exigences en matière de travail encouragent les gens à reprendre une activité professionnelle.

Les quelque 65 millions de membres de la génération X, nés entre 1965 et 1980, sont coincés entre les baby-boomers, la génération née après la Seconde Guerre mondiale, et les milléniaux.

En tant que groupe, ils ont vu leur richesse augmenter pendant l'administration Trump et même pendant la pandémie de COVID.

Toutefois, des centaines de milliers de membres de la génération X vivant en dessous ou près du seuil de pauvreté risquent d'être touchés par les nouvelles exigences en matière de travail.

Les prestations du SNAP sont destinées aux Américains dont le revenu est inférieur à 130 % du seuil de pauvreté fédéral, soit environ 1 500 dollars par mois pour un ménage d'une personne, ou 2 000 dollars pour un ménage de deux personnes dans de nombreuses régions.

Avant les augmentations temporaires intervenues pendant la pandémie de grippe aviaire, qui ont depuis été annulées, ces prestations s'élevaient en moyenne à 121 dollars par personne et par mois, soit environ 4 dollars par personne et par jour, selon le Center on Budget and Policy Priorities (Centre du budget et des priorités politiques).