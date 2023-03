Zurich (awp) - Les risques globaux et régionaux ne sont pas parvenus à miner l'optimisme des employeurs en Suisse. Le baromètre des perspectives nettes d'emploi Manpower publié mardi a atteint un niveau record au 2e trimestre.

Les intentions d'embauche s'élèvent à 31%, en hausse de 6 points tant par rapport au début de l'année que sur la même période en 2022. L'indicateur du marché helvétique dépasse largement la moyenne mondiale (23%, stable sur un trimestre, en recul de 6 points sur un an). Sur les quelque 500 entreprises interrogées en Suisse, seules 11% s'attendent à réduire leurs effectifs.

Près de quatre sur cinq ont signalé des difficultés à recruter certains profils. Afin de combler les places vacantes, 38% des sondés ont indiqué recourir à un temps de travail flexible et au temps partiel, alors que près d'une entreprise sur trois envisage de séduire les candidats potentiels en gonflant leur rémunération.

Seul environ un quart des entreprises interrogées (26%) entend chercher la perle rare exclusivement en Suisse au cours des douze prochains mois. Un peu moins de la moitié a l'intention d'engager plus (11%) ou le même nombre (37%) de travailleurs étrangers.

L'embellie, particulièrement marquée en Suisse orientale (38%) et centrale (35%), touche l'ensemble du pays, à l'exception du Tessin, où le baromètre a chuté à 19%, quand bien même il se maintient à un niveau plus élevé qu'une année plus tôt, précisent les auteurs de l'enquête.

En comparaison sectorielle, les métiers de la communication (66%) sont particulièrement recherchés, ainsi que les personnes actives dans les transports, la logistique et l'industrie automobile (42%), alors que dans la finance et l'immobilier (+11%) les opportunités d'embauche sont devenues encore plus rares qu'au trimestre précédent.

Les qualifications professionnelles les plus recherchées sont les compétences en informatique et en données, suivies par les ressources humaines (RH), l'exploitation et la logistique.

Pour ce qui est des qualités personnelles (soft skills), la capacité à résoudre des problèmes, le sens des responsabilités et la pensée critique occupent le haut du tableau, mais les entreprises ont également du mal à trouver des collaborateurs dotés de "compétences créatives et sociales", notamment l'esprit d'équipe et l'aptitude à diriger.

