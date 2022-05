Les perspectives d'inflation à court terme des consommateurs américains baissent, les plans de dépenses augmentent - Enquête de la Fed de NY

Les attentes médianes concernant le niveau d'inflation dans un an ont diminué de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 6,3 %, tandis qu'elles ont augmenté à 3,9 %, soit une hausse de 0,2 point de pourcentage, sur une perspective de trois ans.

Les Américains sont en proie à une inflation record depuis 40 ans et peu de signes indiquent qu'elle va se résorber rapidement de sitôt. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait grimper les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, et les blocages du COVID en Chine maintiennent les chaînes d'approvisionnement d'autres biens dans l'impasse.

Mais il y a encore des signes timides qu'elle a atteint un sommet, avec la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation d'avril du département du travail, très surveillé. D'après un sondage d'économistes réalisé par Reuters, les chiffres principaux et les prix de base devraient baisser d'une année sur l'autre pour la première fois depuis le mois d'août, mais sur une base mensuelle, l'inflation des prix de base pourrait remonter de 0,3 % à 0,4 %.

La semaine dernière, la banque centrale a augmenté les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage, la plus forte hausse en 22 ans, et le président de la Fed, Jerome Powell, a signalé que les décideurs sont prêts à approuver des hausses de taux d'un demi-point de pourcentage lors des prochaines réunions politiques en juin et juillet, alors que la Fed intensifie sa lutte pour réduire le taux d'augmentation des prix.

Le resserrement de la politique monétaire vise à réduire l'inflation en freinant la demande, mais l'enquête de la Fed de New York suggère que les ménages n'ont pas encore l'intention de réduire leurs dépenses. Les prévisions médianes de croissance des dépenses des ménages sont passées à 8,0 %, soit une hausse de 0,3 point de pourcentage et un niveau record pour la série.

Malgré la récente chute du marché boursier américain, les consommateurs font preuve d'un regain d'optimisme quant à ses gains à court terme. La probabilité moyenne perçue que les prix des actions seront plus élevés dans 12 mois a augmenté de 0,6 point de pourcentage pour atteindre 37,9 %.

L'enquête de la Fed de New York suggère que les consommateurs voient un soulagement à court terme dans certains domaines au cours de l'année à venir, avec des prévisions d'inflation pour les prix de l'essence, qui ont récemment reculé légèrement, en baisse de 4,4 points de pourcentage à 5,2 %, et les coûts de l'alimentation et des soins médicaux en baisse de 0,2 point de pourcentage à 9,4 %. Néanmoins, les attentes concernant le prix médian des maisons sont restées inchangées à 6,0 % et l'augmentation prévue des loyers a atteint un niveau record.

L'enquête basée sur Internet fait appel à un panel tournant de 1 300 ménages.