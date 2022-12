Les perspectives d'inflation à un an des consommateurs américains baissent à leur plus bas niveau depuis 18 mois - UMich

Les enquêtes de l'Université du Michigan sur les consommateurs ont indiqué que les perspectives d'inflation à un an, publiées en même temps que sa lecture bimestrielle du sentiment général des consommateurs, ont chuté à 4,4 % ce mois-ci par rapport à une lecture finale de 4,9 % en novembre et à une lecture préliminaire de 4,6 % il y a deux semaines.

C'est le plus bas niveau depuis juin 2021 et la baisse d'un demi-point de pourcentage des prévisions d'inflation à court terme par rapport à novembre était la plus importante depuis septembre 2020.

À l'horizon de cinq ans, les perspectives se sont modérées à 2,9 %, contre 3,0 % le mois dernier et plus tôt en décembre.