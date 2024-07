Les prix à terme du soja à Chicago ont légèrement baissé mercredi, la hausse alimentée par les craintes que le temps chaud et sec dans certaines régions des États-Unis ne réduise la récolte s'étant essoufflée et les investisseurs s'étant recentrés sur les perspectives d'une offre abondante.

Les contrats à terme sur le blé ont également baissé, les récoltes en cours aux États-Unis et en Russie ayant inondé le marché et pesé sur les prix.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2% à 10,73-3/4 dollars le boisseau, à 00h49 GMT, après avoir augmenté de près de 4% lundi et mardi.

* Le maïs CBOT a reculé de 0,2% à 4,16-1/2 le boisseau, après avoir progressé d'environ 3% au cours des deux séances précédentes, tandis que le blé a reculé de 0,4% à 5,40-1/2 le boisseau.

* Les spéculateurs anticipant une offre abondante ont accumulé d'importantes positions courtes nettes sur les trois contrats. Une partie des gains de ces derniers jours a été alimentée par la couverture de leurs positions courtes, selon les négociants.

* La décision de Joe Biden de se retirer de la course à la présidence des États-Unis a également fait grimper les prix du soja et du maïs en réduisant les chances d'une victoire de Donald Trump et d'une nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, selon les analystes.

* Le temps chaud et sec du Midwest au cours des deux prochaines semaines devrait faire baisser les évaluations des cultures, a écrit Arlan Suderman, analyste chez StoneX, dans une note.

* Les données du ministère américain de l'Agriculture ont montré lundi que 68 % des cultures de soja et 67 % des cultures de maïs étaient dans un état bon à excellent, les notes les plus élevées pour cette période de l'année depuis 2020.

* M. Suderman a également déclaré que le soja américain disposait d'une fenêtre d'opportunité pour les expéditions vers la Chine au cours des deux prochains mois, car le Brésil se concentre sur l'acheminement de sa récolte de maïs récemment récoltée. Le Brésil et les États-Unis sont les principaux exportateurs de soja.

* L'association des exportateurs brésiliens Anec a réduit mardi ses prévisions pour les exportations de soja du pays en juillet à 10,43 millions de tonnes au lieu de 10,71 millions, mais a déclaré que les exportations de farine de soja pourraient atteindre 2,40 millions de tonnes, un niveau record.

* En ce qui concerne le blé, la société de conseil agricole Sovecon a relevé ses prévisions pour la récolte de céréales de la Russie en 2024 à 130,5 millions de tonnes contre 127,4 millions de tonnes, augmentant ses estimations de blé d'environ 100 000 tonnes pour atteindre 84,2 millions de tonnes. La Russie est le plus grand expéditeur de blé au monde.

* Mardi, lors de la première journée d'une tournée annuelle des cultures américaines, les scouts ont prévu que le blé de printemps dans le sud et le centre-est du Dakota du Nord produirait les rendements les plus élevés jamais enregistrés lors d'une tournée remontant à 1994.

NOUVELLES DES MARCHÉS

* Les actions mondiales ont légèrement baissé et les rendements obligataires américains ont chuté mardi alors que les marchés attendaient les données économiques et une pléthore de résultats d'entreprises, après la décision du Président américain Joe Biden de mettre fin à sa candidature à la réélection.