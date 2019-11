Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les marchés actions ont rebondi en octobre : les Etats-Unis et la Chine ont semblé se rapprocher d’un accord commercial potentiel de phase 1, la probabilité d’un Brexit sans accord a reculé et les publications de statistiques ont suggéré une stabilisation possible de la croissance dans un avenir proche, résume JPMorgan AM.La résilience du marché de l'emploi aux Etats-Unis a contribué à atténuer la perception des risques de récession et les signaux d'approche d'un plancher dans les statistiques manufacturières mondiales ont rassuré les investisseurs sur le fait que l'industrie mondiale n'est pas en chute libre.Les rendements obligataires souverains des marchés développés ont progressé, suivant l'exemple des Bunds allemands, dans un environnement de risque plus positif. Après avoir abaissé ses taux federal funds pour la troisième fois cette année, la Réserve fédérale américaine (U.S.) a annoncé la fin possible de sa série de baisses de nature “assurantielle”.Les perspectives de JPMorgan pour les marchés à risque se sont légèrement améliorées, mais la société de gestion continue de voir des risques plus élevés de baisse avec un marché de l'emploi tendu, des entreprises endettées et un ralentissement de la croissance des profits. Elle est neutre sur la duration.