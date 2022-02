Les perspectives des banques américaines sont positives, avec une croissance des prêts et des hausses de taux en vue

Alors que les actions des banques américaines ont connu un début d'année difficile, les investisseurs et les analystes estiment que l'accélération de la croissance des prêts et les hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale vont stimuler le secteur.

La reprise de l'économie américaine a stimulé les dépenses de consommation, ce qui encourage les entreprises à constituer des stocks et, par conséquent, a augmenté la demande de prêts aux entreprises.

Et si le revenu net d'intérêt, c'est-à-dire la différence entre les taux que les banques facturent pour les prêts et ce qu'elles versent pour les dépôts, a faibli pendant la pandémie, cela devrait changer en 2022 avec les hausses de taux d'intérêt, que la Fed vise à utiliser pour aider à maîtriser l'inflation galopante.

Après s'être redressé en 2021 et au début de 2022, l'indice bancaire S&P 500 a dégringolé de 15 % par rapport à son record du mois dernier, la hausse des dépenses et la faiblesse des revenus de négociation dans des entreprises comme JPMorgan ayant fait fuir les investisseurs.

Étant donné que les bénéfices des prêts bancaires dépendent de l'accentuation de la courbe des taux, l'aplatissement récent de la courbe a ajouté aux inquiétudes des investisseurs, la différence entre les rendements du Trésor américain à 2 ans et à 10 ans atteignant son niveau le plus étroit depuis novembre 2020.

Avec la montée en flèche de l'inflation, les traders ont parié sur un nombre croissant de hausses de taux en 2021.

Alors que la hausse des taux favorise les banques, la baisse du cours de leurs actions reflète les inquiétudes de la Fed qui pourrait "appuyer sur les freins beaucoup plus fort" que prévu initialement et finir par nuire à l'économie, selon Mike Cronin, directeur des investissements chez le gestionnaire d'actifs abrdn à Boston. Mais il est optimiste quant aux banques.

"Les dépenses ont été un problème au quatrième trimestre, mais nous avons fixé la barre à ce sujet", a déclaré Cronin. "Maintenant, il s'agit un peu plus de l'économie et des taux. Si nous continuons à voir une croissance économique modeste et une accélération de la croissance des prêts à l'avenir, c'est de bon augure pour le secteur en 2022."

Par rapport à mars 2020, où elles se négociaient à 6,8 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, les actions bancaires se sont considérablement redressées. Mais le ratio cours/bénéfice actuel de 12,9 de l'indice bancaire S&P est toujours inférieur au multiple de 19,5 du S&P.

L'indice KBW des banques régionales se négociant actuellement à environ 70 % du multiple du S&P 500, contre 90 % habituellement, le secteur semble bon marché selon Matthew Kelley, directeur de la recherche chez KBW.

"Les fondamentaux des banques sont en train de se renforcer", a déclaré M. Kelley, citant la croissance des prêts et la hausse des taux. Bien que l'augmentation des dépenses ait nui aux bénéfices, il voit "plus que suffisamment de choses positives se produisant dans les banques sur la ligne supérieure pour compenser cela".

Selon M. Kelley, les récentes ventes d'actions bancaires ont été exacerbées par l'aplatissement de la courbe des taux, résultat de craintes concernant l'économie qui, selon lui, ne seront que temporaires.

Comme prévu, les valeurs bancaires ont augmenté de plus de 2 % vendredi, leur plus forte hausse en une journée depuis le 6 janvier, après qu'un rapport sur l'emploi plus fort que prévu ait rassuré sur l'économie.

Selon Refinitiv, les analystes de la Bourse s'attendent à une baisse du bénéfice trimestriel par action des plus grandes banques américaines en 2022. Après avoir mis de côté des réserves supplémentaires pour pertes sur prêts en 2020, les banques ont pu libérer les réserves inutilisées l'année dernière, ce qui a gonflé artificiellement les bénéfices l'année dernière, rendant difficile la comparaison entre les bénéfices de 2021 et 2022.

Alors que les investisseurs parient sur des hausses de taux de la Fed depuis un certain temps, les analystes affirment que les actions bancaires ne reflètent pas pleinement ces attentes. Kelley de KBW a l'obligation de noter que dans le cycle de resserrement de la Fed de 2016-2018, les actions bancaires n'ont atteint un pic que 21 mois après que le décideur politique ait commencé à relever les taux.

"Conceptuellement, c'est intégré dans les prix, mais quantitativement, il y a un potentiel de hausse supplémentaire", a déclaré Jeffery Harte, analyste de Piper Sandler.