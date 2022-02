Les perspectives des marchés boursiers mondiaux sont modestes, même avant l'escalade Russie-Ukraine

La décision du président russe Vladimir Poutine, lundi, de reconnaître deux régions séparatistes dans l'est de l'Ukraine et d'y déployer des troupes a renforcé les craintes occidentales d'une guerre majeure en Europe et a rendu les perspectives beaucoup plus difficiles à prévoir.

La plupart des banques centrales du monde étant désormais lancées à la poursuite de l'inflation des prix à la consommation - à des sommets de plusieurs décennies dans de nombreuses économies qui sortent de la pandémie - les hausses annuelles à deux chiffres des cours boursiers de ces dernières années semblaient déjà improbables.

"L'évolution de la situation en Ukraine est primordiale pour l'instant - surtout si une nouvelle escalade de la situation aggrave la hausse des prix de l'énergie en Europe et dans le monde, car cela laisse une toile de fond de coûts d'intrants plus élevés que les banques centrales ne peuvent pas aborder de manière réaliste avec un resserrement de leur politique", ont écrit les stratégistes de Saxo Bank.

La plupart des principaux indices boursiers sont dans le rouge pour l'année ou à peine en hausse. Tout dépendra en grande partie de l'effet d'entraînement de la situation en Ukraine, qui a déjà fait grimper le prix du pétrole brut à près de 100 dollars le baril, sur l'inflation et l'activité.

Même avant l'escalade des tensions, plus de 80 % des analystes - 69 sur 82 ayant répondu à une question supplémentaire - ont déclaré que l'inflation aurait un impact important ou très important sur les bénéfices des entreprises cette année. Les 13 autres ont déclaré qu'elle serait insignifiante.

L'enquête Reuters menée du 11 au 21 février auprès de stratèges boursiers, de courtiers et de gestionnaires de fonds a également révélé que la plupart des participants ont revu à la baisse leurs prévisions de gains annuels pour la plupart des principaux indices par rapport à l'enquête précédente, il y a trois mois.

Sur les 17 principaux indices boursiers étudiés, les médianes montrent que les analystes ont revu à la hausse les prévisions pour seulement trois d'entre eux pour la fin 2022, par rapport au sondage précédent publié le 2 décembre.

L'indice britannique FTSE 100 a été le seul indice majeur à être revu à la hausse. L'indice BOVESPA du Brésil et l'indice boursier S&P/BMV IPC du Mexique ont également été revus à la hausse, bien qu'ils n'aient été révisés que marginalement sur la base de la prévision médiane d'un échantillon légèrement plus petit.

Aux États-Unis, l'indice de référence S&P 500 devrait gagner environ 11,5 % d'ici à la fin de 2022, ce qui lui permettra à peine de récupérer ses pertes d'environ 9 % depuis le début de l'année. Au Canada, l'indice gagnera 5,6 %, selon le sondage.

L'indice Nikkei du Japon devrait augmenter de 11,9 % par rapport à la clôture de lundi pour atteindre 30 100 à la fin de l'année. Ce chiffre est inférieur à la prévision de 31 000 du sondage précédent.

"L'environnement boursier devrait rester exceptionnellement dépendant de l'évolution de la situation géopolitique et de l'inflation, ce qui pourrait déclencher une volatilité importante du marché au cours des semaines et des mois à venir", ont déclaré les analystes d'UniCredit.