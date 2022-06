Les perspectives du luxe restent encourageantes, les ventes devraient croître de 5% cette année-Bain

par Mimosa Spencer

PARIS, 21 juin (Reuters) - Les ventes des produits de luxe devraient progresser d'au moins 5% cette année, la demande pour le haut de gamme ne montrant aucun signe de faiblesse en dépit du contexte économique, en Europe et aux Etats-Unis notamment, dit mardi le cabinet de conseil Bain & Company.

"La consommation ne semble pas pénalisée pour l'instant", constate Claudia d'Arpizio, analyste et associée de Bain, dans un entretien accordé à Reuters.

Selon le cabinet de conseil, les ventes de produits de luxe devraient atteindre au moins 305 milliards d'euros cette année si l'hypothèse la plus pessimiste se concrétisait et pourraient dépasser 330 milliards d'euros si les prévisions les plus optimistes se réalisaient.

L'ampleur de la fourchette de prévisions s'explique par le risque de ralentissement économique, aux Etats-Unis notamment, où les marchés d'actions pourraient subir les effets des craintes de récession.

"Nous savons que nous nous situons dans un environnement très turbulent", note Claudia d'Arpizio.

Selon les calculs de Bain, les ventes de produits de luxe ont représenté l'an dernier 288 milliards d'euros, mieux que les 283 milliards attendus, en raison notamment d'une hausse mondiale des dépenses lors des fêtes de fin d'année.

Bain rappelle que la croissance a accéléré au premier trimestre 2022, les perturbations liées à la crise sanitaire en Chine continentale ayant été contrebalancées par une forte demande en Europe et aux Etats-Unis.

"Nous avons bien sûr été stupéfaits par la résistance de la consommation dans le contexte inflationniste", admet Claudia d'Arpizio.

"Dans l'ensemble, la consommation locale est très forte", a-t-elle ajouté, soulignant les efforts déployés en Europe où les consommateurs ont renoué avec leur vie sociale et renouvelé leur garde-robe.

Aux Etats-Unis, devenus l'an dernier le premier marché du luxe devant le Vieux continent, les enseignes ont développé des gammes plus étendues visant à cibler avec davantage de précision leur public, que ce soit sur la base de l'appartenance ethnique ou culturelle. (Version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)