Les perspectives économiques s'effondrent (baromètre KOF)

Zurich (awp) - Les perspectives économiques pour les prochains mois en Suisse se sont effondrées, ont indiqué lundi les spécialistes du KOF. Le baromètre compilé par l'institut de recherche conjoncturelle zurichois a chuté à un niveau inédit depuis l'abandon du taux plancher en janvier 2015.

Cet indicateur très suivi par les milieux économiques a chuté en mars à 92,9 points, contre 101,8 points (chiffre révisé) le mois précédent. Le KOF a cependant averti qu'une grande partie des réponses au sondage mensuel lui sont parvenues en première partie de mois, soit avant les mesures sanitaires restrictives décrétées par le Conseil fédéral.

Le baromètre est cependant ressorti un peu au delà des anticipations des économistes interrogés par AWP, qui le voyaient s'établir entre 82,0 et 90,0 points.

Le secteur des exportations a été le plus fortement touché par les répercussions économiques de la pandémie de coronavirus, mais aussi les industries de transformation dans le textile et les métaux. L'industrie alimentaire a par contre tiré son épingle du jeu.

De nombreux économistes ont revu en baisse leurs projections de croissance pour cette année, fortement impactée par les mesures prises pour juguler la propagation du Covid-19.

La fourchette des prévisions de croissance cette année est cependant extrêment large. Les plus pessimistes comme la Banque cantonale de Zurich (ZKB) ou BAK Economics tablent respectivement sur un repli du produit intérieur brut (PIB) de 4% et 2,5%, alors que les grandes banques UBS et Credit Suisse s'attendent à une baisse de 1,3% et 1,0%.

Plus optimiste, le consensus relevé par le KOF s'attend à une contraction économique de 0,2% en 2020.

al/