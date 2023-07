Zurich (awp) - L'avenir proche de l'économie helvétique a retrouvé quelques couleurs, notamment dans l'industrie et la pharma, mais l'environnement reste difficile, en particulier pour la construction.

Après trois mois de baisses consécutives, le baromètre conjoncturel du KOF a augmenté de 1,5 point d'indice en juillet, à 92,2 points, après 90,7 points en juin (valeur révisée). C'est mieux qu'anticipé par les économistes sondés par AWP, qui prévoyaient des valeurs comprises entre 89,0 et 91,7 points.

Les experts de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) estiment vendredi que tous les indicateurs, à l'exception de la consommation, ont évolué sous la moyenne lors du mois sous revue, mais dans des directions opposées. Les perspectives pour les services, notamment financiers et l'assurance mais aussi pour l'exportation et la consommation des Suisses se sont allégées.

A l'inverse, celles de la construction et du secteur manufacturier sont encore plus moroses. Dans le secteur productif, les indicateurs de l'utilisation des capacités et des effectifs ont ralenti, tandis que celui des commandes s'est détendu.

Un affaiblissement est visible dans la métallurgie et la fabrication textile. Au contraire, l'industrie du papier, les secteurs du bois, du verre et de la pierre, mais aussi des machines, ainsi que les industries chimiques et pharma font face à des conditions moins défavorables qu'avant.

ck/jh