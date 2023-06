Zurich (awp) - Les perspectives économiques pour le deuxième semestre sont inférieures à la moyenne, selon le baromètre de l'institut de recherche conjoncturel KOF de l'Université polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) ayant poursuivi son recul en juin. Il s'agit du troisième repli consécutif.

Le baromètre a reculé de 0,6 point à 90,8 points en juin, écrit le KOF vendredi dans un communiqué. Le niveau de mai a été corrigé à 91,4 points, contre 90,2 points selon les chiffres précédents. L'indicateur demeure cependant plus élevé qu'attendu. Les analystes interrogés par AWP avaient en effet projeté une fourchette entre 87,0 et 89,0 points.

La tendance à la baisse s'explique principalement par les indicateurs liés à la demande de l'étranger, dont les perspectives s'assombrissent, précise l'institut zurichois. La consommation privée et les autres services émettent également des signaux négatifs. L'optimiste reste en revanche de mise dans l'industrie manufacturière et la construction.

Dans l'industrie manufacturière, c'est l'industrie électrique qui affiche la meilleure forme. Mais la construction de machines et de véhicules ainsi que l'industrie chimique et pharmaceutique ne sont pas en reste. En revanche les perspectives sont négatives pour l'industrie du papier et l'imprimerie.

